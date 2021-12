Vụ 'dì ghẻ' đánh bé gái 8 tuổi tử vong: Phó Thủ tướng chỉ đạo 'không bỏ lọt tội phạm'

Theo UBND quận Bình Thạnh, lúc 19h43 ngày 22/12, Công an phường 22 nhận được tin báo của bảo vệ Bệnh viện Vinmec Central Park có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Công an phường 22 báo Công an quận Bình Thạnh, đồng thời tiến hành lập hồ sơ ghi nhận lời khai ban đầu. Qua kiểm tra sơ bộ, bác sĩ ghi nhận trên cơ thể cháu có nhiều vết bầm tím lớn ở mông, đùi, hông, lưng, sưng mủ ở vùng vai trái, trên thái dương bên phải có vết thương khoảng 2cm nghi vấn đã được khâu trước đó và đã lành. Ngày 28/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, tỉnh Gia Lai) cư trú chung cư Saigon Pearl về hành vi "hành hạ người khác".