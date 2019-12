Vụ đầu độc bằng trà sữa: Nữ điều dưỡng sợ hãi kể lại giây phút thoát chết

Bệnh viện nơi nạn nhân tử vong làm việc

Công an tỉnh Thái Bình vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa khiến đồng nghiệp của người chị chết oan. Sáng 31/12, PV Đời Sống Plus đã đến Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, nơi xảy ra sự việc để tìm hiểu.

Trao đổi với PV, bác sỹ D. - Trưởng khoa nội 3 - Bệnh viện Phổi Thái Bình cho biết, hôm xảy ra sự việc anh và cả khoa cũng rất bất ngờ. Hôm đó, một nhân viên ở khoa cũng mang cho anh 1 cốc trà sữa màu cafe nhưng do bận rộn công việc anh không uống và anh cũng không có thói quen uống trà sữa.

Anh D. cũng cho biết, chị H. mới về khoa được khoảng 2 tháng. Ở Khoa, chị H. là người năng nổ, nhiệt tình với công việc. Sau khi xảy ra sự việc đau lòng trên mọi người bàng hoàng thương xót. Chị H. ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, 3 đứa con còn nhỏ dại, cháu bé nhất mới được 15 tháng tuổi.

Còn chị Phạm Thị L., đồng nghiệp với nạn nhân H. (người tiếp nhận túi quà cũng như chứng kiến sự việc) nhớ lại: Vào khoảng 16h ngày 2/12, khi chị đang tất bận với công việc tại khoa thì có 1 người phụ nữ xách đến túi quà nói gửi cho chị Đàm Thị Hải Y. (30 tuổi). Sau đó, chị L. có hỏi, là người nhà của bệnh nhân nào?

Nơi chị L đặt mấy cốc trà sữa lên bàn

"Lúc này, cô gái rút điện thoại ra gọi, bảo mang quà gửi cho Y. để cô ấy quan tâm. Trong túi quà có một 1kg quýt, 1 phong bì và 6 cóc trà sữa. Sau tôi gọi lại cho Y. bảo có người nhà bệnh nhân gửi quà. Y. nói nay đón con đi học thêm nên không vào viện nữa, nhờ tôi cất vào tủ lạnh hộ. Khoảng 10 phút sau tôi mang đồ sang phòng bên để cất vào tủ", chị L. kể lại.

Chị L. nói răng, chị không nhớ rõ hình dáng người phụ nữ mang trà sữa tới, chỉ nhớ mang máng người này răng hơi hô và da ngăm đen. Sau khi cô gái đi, đến khoảng 17h30, chị L. đón con trai từ trường học trở về nơi làm việc. Nhìn thấy trà sữa để trên bàn, cậu con trai đã xin mẹ uống. Chị L. lấy 2 cốc trà sữa màu sữa cho con 1 cốc, còn 1 cốc, uống được 1 nửa chị mang cất vào tủ lạnh, sáng hôm sau uống nốt.

Đến ngày 3/12, vào lúc khoảng 10h, sau buổi phụ giúp bác sỹ làm thủ thuật trở về khoa, chị Nguyễn Thị H. lấy từ tủ lạnh ra 1 cốc trà màu sữa để uống. Vừa uống được 2 ngụm, thấy mùi lạ chị H. liền chạy vào nhà vệ sinh nhổ ra, sau đó súc miệng, rồi ngã gục tại đó.

Sau đó đem cất vào tủ lạnh

Thấy vậy, đồng nghiệp đã đưa chị H. xuống phòng cấp cứu, dù đã nhận được mọi sự nỗ lực hỗ trợ chuyên môn từ bệnh viện nơi chị H đang làm việc, Trung tâm cấp cứu 115, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nhưng chị H. vẫn không qua khỏi.

Do cái chết của chị H. đến quá nhanh nên các đồng nghiệp và gia đình chị Nguyễn Thị H. chỉ nghĩ chị bị đột tử, chứ không hề nghĩ đến việc chị bị tử vong do uống phải độc tố trong cốc trà. Sau khi chị H. qua đời và cơ quan chức năng cho biết, trong 6 cốc trà sữa chỉ có 2 cốc không có độc chính là 2 cốc mẹ con chị L. đã uống chị L. mới thấy mình quá may mắn.

Gần một tuần trôi qua, khi biết được sự thật gây nên cái chết của đồng nghiệp, chị L. và tất cả các nhân viên ở bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình đều bàng hoàng, sợ hãi. Chị L. bảo, giờ mỗi lần nhìn thấy ai cầm cốc trà sữa uống chị và đồng nghiệp vẫn còn rùng mình.

"Sau khi H. mất, tôi điện thoại kể với chồng, khi uống trà sữa khoảng 5-10 phút H. tử vong luôn. Chồng tôi có bảo tôi cẩn thận, nhưng lúc đó tôi và con cũng uống rồi. Sau đó, chồng dặn tôi nếu thế có gì tôi cứ khai báo với công an", chị L. nói.

Đầu năm 2019, Trang có quan hệ tình cảm với người chồng của chị họ là P.V.Q. Thời gian gần đây, Q. muốn chấm dứt tình cảm với Trang nên đối tượng này đã lên mạng tìm mua chất độc Natri Xyanua. Sau đó, ngày 2/12, Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, ở Kiến Xương, Thái Bình) đặt mua 6 cốc trà sữa, dùng bơm kim tiêm bơm chất độc vào 4 cốc rồi gửi tới chị họ đang làm việc tại Bệnh viện Phổi tỉnhThái Bình. Tránh để chị Y. nghi ngờ, Trang đã gửi kèm trà sữa là một túi đựng hoa quả (quả quýt) và một phong bì bên trong có để 100 nghìn đồng để mọi người nhầm tưởng là quà của bệnh nhân biếu, cảm ơn. Tinh vi hơn, Trang đã dùng sim rác để liên hệ và không thuê chuyển thẳng trà sữa đến Bệnh viện Phổi Thái Bình mà thuê chuyển đến Bệnh viện An Đức cũng nằm trong thành phố Thái Bình. Từ đây, Trang tiếp tục dùng sim rác thuê người khác chuyển quà đến Bệnh viện Phổi Thái Bình để tạo lộ trình zic zắc hòng giấu tung tích. Thời điểm giao hàng, chị họ của Trang không có ở cơ quan nên nhờ đồng nghiệp lấy giúp. Chị H. không biết trong cốc trà sữa có độc nên đã lấy uống và tử vong. Ngoài chị H. còn có 2 mẹ con nữ điều dưỡng uống trà sữa chuyển tới nhưng rất may trong hai cốc trà sữa này không có độc nên không có thêm nạn nhân tử vong.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Doisongplus.vn