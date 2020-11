Vụ cứu vợ bị bắt cóc, chồng đâm chết người: Nghi mẹ thuê người đến bắt con

Hiện trường vụ việc

Chiều 16/11, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đang tạm giữ nhiều người, trong đó có hung thủ gây án để điều tra về hành vi giết người và bắt giữ người trái pháp luật.

Công an cũng truy tìm em trai của người bị bắt cóc, đồng thời sẽ mời mẹ ruột của người này đến làm việc.

Theo điều tra, ngày 15/11, bà Võ Thị Kim C. (SN 1967, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tạm trú phường Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê nhóm 6 người đi ô tô 7 chỗ từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến Vĩnh Long bắt con gái ruột là chị Võ Thị Thúy H. (29 tuổi, ngụ phường 2, quận 3, TP Hồ Chí Minh; tạm trú xã Long An, huyện Long Hồ) vì không muốn con gái sống ở đó.

Nhóm người dừng xe trước quán cà phê Tâm Giao do chị H. làm chủ nằm ven quốc lộ 53 (ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ). Sau đó, những người này khống chế chị H. để đưa lên ô tô.

Nghe tiếng vợ la hét, Trần Ngoại Giao (30 tuổi, ngụ tại địa phương) lao ra giải cứu. Bị nhóm người bắt cóc xịt hơi cay, Giao cầm thanh sắt đâm một người tử vong và làm 2 người khác bị thương.

Sau đó, Giao đến trụ sở cảnh sát đầu thú và bị tạm giữ điều tra.

Hiện công an đang truy tìm em trai của chị H. đang bỏ trốn và mở rộng điều tra vụ việc.

Tác giả: Lan Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí