Vụ cột điện đổ đè trúng công nhân: Cơ quan chức năng vào cuộc

Ngày 4-5, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang làm rõ vụ việc cột điện đang thi công chưa đưa vào sử dụng đã ngã đổ khiến anh Phan Văn Ph. (33 tuổi, trú xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) tử vong.

Hiện trường cột điện đổ khiến công nhân thi công tử vong.

Trước đó, sáng 3-5, anh Ph. cùng nhóm công nhân thi công đấu nối dây trên cột điện vừa dựng ở khu đất quy hoạch xóm Liên Phú (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh). Khi anh Ph. đang leo lên cột điện tròn đấu nối dây thì cột điện đổ xuống trúng người. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên tử vong sau đó.

Tại hiện trường cho thấy cột điện ngã không gãy, nằm dọc bên đường. Phần bê tông chôn chân cột đã vỡ ra thành nhiều mảnh, không có gắn kết với chân cột điện.

Dự án trên do UBND xã Thạch Trung làm chủ đầu tư, đơn vị trúng thầu là Công ty CP Xây lắm Hồng Phúc. Hiện việc dựng cột điện tại đây đang tạm dừng thi công để làm rõ chất lượng công trình.

Trả lời báo chí, ông Mai Văn Dy, Chủ tịch UBND xã Thạch Trung, cho biết nhà thầu đã thừa nhận những thiếu sót trong khâu thi công công trình, đồng thời nhận toàn bộ trách nhiệm.

Còn ông Nguyễn Quốc Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sở đã vào cuộc đánh giá sự cố tại hiện trường, làm việc với địa phương cũng như chủ đầu tư và nhà thầu để xác định nguyên nhân, tình hình cụ thể xảy ra như thế nào để báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh. "Trong phân cấp công trình, công trình này thuộc sự xử lý của Sở Công Thương, do đó về mặt quản lý Sở Xây dựng đã đề xuất UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Sở Công Thương kiểm tra và xử lý vụ việc đáng tiếc này” - ông nói.

Theo ông Hà, theo quy trình sau khi có ý kiến của UBND tỉnh Hà Tĩnh thì công an sẽ vào cuộc điều tra.

Đế móng cột điện vỡ ra nhiều mảnh, không dính kết bê tông với cột điện.

Trả lời câu hỏi về chất lượng công trình này có đảm bảo hay không?, ông Hà nói: “Về chất lượng công trình chưa có kết luận mà phải trưng cầu giám định. Khi công an vào cuộc thì sẽ có trung tâm kiểm định chất lượng của Bộ Xây dựng và của Sở Xây dựng và những đơn vị đủ năng lực trưng cầu giám định để biết chất lượng như thế nào, do chất lượng hay do sơ sài trong công tác thi công…”.

Được biết Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đang vào cuộc làm rõ.

Tác giả: Đ.LAM

Nguồn tin: Báo Pháp luật Tp HCM