Vụ chưa sử dụng điện đã có thông báo nộp tiền: Điện lực Vinh nói nhân viên nhập sai?

Liên quan đến bài viết mà An Ninh Tiền Tệ đã phản ánh “Nghệ An: Lắp đồng hồ chưa sử dụng, khách hàng bất ngờ nhận thông báo nộp tiền điện”, Điện lực TP Vinh, Công ty Điện lực Nghệ An đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin.

Ngày 22/4, trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Loan, Phó giám đốc Điện lực TP Vinh cho biết, sau khi nhận được thông tin về việc khách hàng mới lắp đồng hồ chưa sử dụng nhưng đã có thông báo nộp tiền, đơn vị đã trực tiếp đến hiện trường để làm việc với khách hàng và kiểm tra lại đồng hồ.

“Tại thời điểm kiểm tra sáng nay thì nhận thấy đồng hồ mới chỉ lắp đầu vào chưa có đầu ra sử dụng, số đo đang dừng ở 1.3kwh. Thông tin báo chí phản ánh là hoàn toàn chính xác”, ông Loan nói.

Trụ sở Công ty Điện lực Nghệ An

Về nguyên nhân, Phó giám đốc Điện lực TP Vinh cho hay, do khi nhận số và nhập số từ nhân viên ghi số điện thì bộ phận vào số liệu đã làm sai nên từ 1.3kwh lên đến 10.3kwh nên khi máy trừ lại thì đúng là 9kwh như tin nhắn thông báo cho khách hàng.

“Đây là sai sót do bộ phận nhập số liệu lên máy, do nhập sai số từ 1.3kwh lên 10.3kwh. Sau khi máy tính toán thì ra 9kwh nhân ra số tiền là hơn 26 ngàn đồng”, ông Loan giải thích.

Thông báo về việc nộp tiền điện của Điện lực TP Vinh

Theo ông Loan, việc sai sót của bộ phận nhân viên mặc dù số tiền chưa lớn nhưng là nghiêm trọng, Điện lực TP Vinh sẽ tổ chức họp kỷ luật đối với những người liên quan trong vụ việc.

Như An Ninh Tiền Tệ đã phản ánh, ngày 20/4, ông Trần Văn Hanh (SN 1970), trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An), chủ shop hoa Lucky tại số 258, đường Trần Phú, TP Vinh phản ánh, đồng hồ của shop hoa vừa mới được Công ty Điện Lực Nghệ An lắp đặt vào đầu tháng 4.

Tuy nhiên, gia đình vẫn chưa nối dây đầu ra để sử dụng thì bất ngờ nhận được tin nhắn về việc thanh toán tiền điện của Điện Lực TP Vinh.

Theo ông Hanh, ngày 1/4, Điện Lực TP Vinh thông báo về việc hoàn tất lắp đặt đồng hồ điện cho gia đình nhưng do chưa có nhu cầu sử dụng nên vẫn chưa yêu cầu lắp đầu nối điện ra. Vậy mà đến ngày 18/4, Điện lực TP Vinh gửi tin nhắn với nội dung thanh toán 9kwh điện, thành tiền hơn 26.000 đồng.

Khách hàng phản ánh về việc chưa sử dụng nhưng đã nhận thông báo nộp tiền điện

“Đồng hồ mới lắp đặt, chưa nối dây điện để sử dụng nhưng không hiểu vì sao lại nhận được tin nhắn lượng tiêu thụ điện đến ngày 15/4 là 9kwh”, ông Hanh băn khoăn.

Trước đó, tại Công ty Điện lực Nghệ An cũng từng xảy ra việc sai sót do nhân viên “nhầm lần” trong việc đọc chỉ số điện. Cụ thể, tháng 6/2020, Giám đốc công ty Điện lực Nghệ An đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ ông Trương Quang Định, Giám đốc công ty Điện lực Quỳ Châu để phục vụ công tác điều tra các nguyên nhân dẫn đến sai sót trong việc ghi chỉ số, phát hành hóa đơn và phúc tra trong vụ việc hộ dân ở huyện Quế Phong bị tính nhầm tiền điện lên 32 lần.

Tháng 11/2020, Công ty Điện lực Nghệ An đã kỷ luật Giám đốc Điện lực thị xã Cửa Lò và 4 cán bộ cấp dưới, sau khi xác minh vụ việc hóa đơn tiền điện một hộ dân tăng bất thường.

Những người bị kỷ luật gồm ông Hồ Viết Sơn (Giám đốc Điện lực Cửa Lò), ông Trần Văn Dũng (Phó giám đốc), ông Phan Huy Bình (Trưởng phòng kinh doanh), ông Trần Trung Thành (Đội phó Đội hạ thế số 1, người ghi chỉ số công tơ) và bà Nguyễn Thị Hoài (công nhân, người ghi chỉ số công tơ).

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn