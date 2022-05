Vụ cá chết ở Tương Dương: Người dân không được hưởng tiền hỗ trợ theo Quyết định 48

Ông Lô Khăm Kha, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tương Dương cho biết, các hộ dân nuôi cá lồng bị thiệt hại đợt này sẽ không được hưởng tiền hỗ trợ theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An. Đây là quyết định, quy định chính sách hỗ trợ sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lồng cá của người dân huyện Tương Dương phơi mình trên cạn.

Giải thích cho việc này, ông Lô Khăm Kha cho biết, việc cá chết đợt này không phải do thiên tai hay dịch bệnh.

“Việc không được hỗ trợ và không phải là thiên tai. Hiện nay anh em đang tổng hợp lại và đề xuất bên chỗ nhà máy thủy điện, xem họ báo cáo về vận hành của họ, xem như thế nào. Cái này không phải mưa lụt gì cả, việc cá chết chỉ do nước cạn xuống”, ông Kha nói.

Như An Ninh Tiền Tệ đã đưa tin, trong những ngày qua, có hàng tạ cá lồng của người nuôi cá ở các xã: Tam Thái, Xá Lượng… thuộc huyện Tương Dương bị chết. Có những hộ dân, cá trong lồng của gia đình họ bị chết hoàn toàn.

Đến sáng hôm nay (12/5), phía các xã đã có báo cáo cụ thể cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tương Dương về thiệt hại của đợt cá chết vừa qua.

Cụ thể, tại xã Xá Lượng, có 6 lồng cá bị ảnh hưởng với hơn 80 con cá bị chết. Tại xã Tam Thái, có 3 lồng cá bị thiệt hại với tổng số lượng là 110 kg cá bị chết.

Hiện nay, nước tại khu vực các hộ dân nuôi cá ở Tương Dương đã bắt đầu có dấu hiệu dâng lên. Trong thời điểm diễn ra việc cá ở trong lồng của các hộ dân bị chết, phía chính quyền địa phương sở tại đã chung tay cùng người dân di chuyển lồng đến khu vực nước sâu để tránh việc cá bị chết.

Ông Lô Thanh Tuân, Chủ tịch UBND xã Tam Thái xác nhận, trước khi mức nước ở các lòng hồ rút xuống, phía thủy điện Khe Bố cũng đã thông báo cho lãnh đạo các xã có người dân phát triển cá lồng thương phẩm.

Đến sáng hôm nay (12/5) mực nước lòng hồ đã có dấu hiệu dâng lên.

Theo người dân cũng như cán bộ một số xã có người dân phát triển cá lồng cho biết, nguyên nhân của việc cá lồng bị chết là do nước tại lòng hồ thủy điện rút xuống bất thường.

Các hộ dân nuôi cá lồng bị ảnh hưởng trong đợt vừa qua thuộc lòng hồ thủy điện Khe Bố và thủy diện Nậm Nơn.

An Ninh Tiền Tệ sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này./.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn