Vụ "bỗng dưng" thu gấp đôi tiền thuế đất: Vẫn mòn mỏi chờ thoái thu

Mảnh đất ông Trương Đình Hóa mua của UBND phường Cửa Nam (TP Vinh), phải nộp 120% tiền sử dụng đất. Ảnh: QĐ

Như Lao Động đã thông tin, mặc dù các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và UBND tỉnh Nghệ An đã quy định, hướng dẫn cụ thể, nhưng UBND TP. Vinh (Nghệ An) vẫn cho rằng đã có quy định thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp đất cấp trái thẩm quyền trước ngày 1.7.2004 nhưng chưa có nhà ở (mức thu 50% trong hạn mức).

Từ nhận định nói trên, UBND TP. Vinh đề xuất mức thu tiền sử dụng đất lên tới 100% và sau đó cơ quan thuế TP. Vinh đã áp dụng thu tiền sử dụng đất đối với một số hộ, như trường hợp ông Trương Đình Hóa ở phường Cửa Nam.

Ông Trương Đình Hóa khiếu nại, Cục Thuế Nghệ An đã ra quyết định công nhận nội dung khiếu nại, bãi bỏ thông báo nộp tiền sử dụng đất mà Chi cục Thuế TP. Vinh ban hành (mức 100%).

Công dân kiến nghị các nội dung liên quan lên UBND tỉnh Nghệ An. UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở Tài chính – Tài nguyên và Môi trường- Cục Thuế… để tham mưu nội dung trả lời.

Văn bản của Sở Tư pháp tham mưu gửi UBND tỉnh Nghệ An, tổng hợp các ý kiến: Sở Tài chính đề nghị áp dụng mức thu 50%, Sở TNMT đề nghị mức 100%; Sở Tư pháp cho rằng chưa có cơ sở để áp dụng mức thu cụ thể. Sở Tư pháp đề nghị UBND tỉnh xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài chính về trường hợp này.

Ngày 6.1.2020, UBND tỉnh Nghệ An có công văn trả lời công dân như sau: Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền trước ngày 1.7.2004 nhưng tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận không có nhà ở được quy định tại Khoản 19 - Điều 2 - Nghị định số 01/2017/NĐ - CP ngày 6.1.2017.

Việc thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp này đã được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 10/2016/TT - BTC. Sở Tài chính cũng đã có ý kiến về quy định mức thu tiền sử dụng đất áp dụng cho trường hợp cụ thể ở thành phố Vinh tại Văn bản số 4338 ngày 4.12.2019; Cục Thuế tỉnh có Quyết định giải quyết khiếu nại đối với 1 trường hợp tại thành phố Vinh.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh có Văn bản hướng dẫn thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp nói trên (trường hợp nếu cần thiết thì tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Tài chính).

Điều đáng nói là, mặc dù UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 16/2018 quy định, hướng dẫn cụ thể về thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp nói trên, nhưng trong văn bản trả lời công dân về vụ việc, lại không nhắc đến.

Lý giải vấn đề trên, cán bộ tiếp dân UBND tỉnh Nghệ An, người trực tiếp tham mưu văn bản trả lời công dân cho lãnh đạo UBND tỉnh, cho biết là trong văn bản số 4338 của Sở Tài chính đã đề cập Quyết định 16/2018.

Phóng viên trao đổi tại sao Sở Tư pháp tham mưu “chưa có căn cứ áp dụng mức thu tiền sử dụng đất” (trong khi các địa phương khác đều đã áp dụng bình thường, không vướng mắc, kể cả các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An) mà UBND tỉnh Nghệ An không có ý kiến, không giao nhiệm vụ làm rõ, vị cán bộ nói trên trả lời: “Sở Tư pháp không phải tham mưu sai, mà do quan điểm, nhận thức. Nếu sai, đơn vị này phải chịu trách nhiệm”.

Như vậy, sau khi giao nhiệm vụ cho Sở Tư pháp, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục giao lại cho Sở Tài chính thực hiện.

Phía Chi cục thuế Vinh vẫn đang còn chờ đợi chỉ đạo, hướng dẫn từ UBND tỉnh Nghệ An và UBND TP. Vinh, nên chưa thể giải quyết thoái thu cho ông Trương Đình Hóa.

Ông Hóa tiếp tục chờ đợi mòn mỏi để được thoái thu số tiền hàng trăm triệu đồng đã nộp ngân sách.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động