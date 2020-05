Vụ bé trai rơi xuống hố ga tử vong ở Hà Tĩnh: Trách nhiệm thuộc về ai?

Như tin đã đưa, khoảng 16h ngày 28/5, chị Nguyễn Thị Nghiêm (trú thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) cùng con trai là cháu Trần Văn H. (SN 2016) ra cánh đồng gần nhà để thu hoạch lạc. Đến 18h cùng ngày, khi chị Nghiêm về nhà không thấy cháu H. đâu mới hốt hoảng cùng người thân chia nhau đi tìm và mãi vẫn không thấy. Chị Nghiêm nhớ lại, trước đó, cháu H. chơi gần mương thoát nước bên đường ven biển nên một số người đã bật đèn pin soi xuống dưới thì phát hiện cháu đã tử vong.

Your browser does not support the video tag.

Sau khi xảy ra sự việc nhiều người dân thị trấn Lộc Hà vẫn chưa hết bàng hoàng và bức xúc. Họ cho rằng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu H. là do đơn vị thi công công trình không đảm bảo an toàn. Mặc dù đây là một phần công việc không thể thiếu ở một gói thầu công trình giao thông, nhưng lâu nay các đơn vị thi công dường như không thực sự quan tâm đúng mức.

Hố ga nơi xảy ra sự việc không có nắp, chẳng khác gì một cái ''bẫy''.

Theo quan sát tại hiện trường vụ tai nạn, đây là một hố ga kỹ thuật để lắp đặt hệ thống cáp quang, điện lưới, nằm bên mép đường ven biển, ngay cạnh nút giao với tuyến đường từ trung tâm huyện Lộc Hà xuống biển, gần đó là khu dân cư thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà.

Nơi xảy ra sự việc là miệng một cống ngầm chui qua đường, có độ sâu khoảng 2,5m, rộng khoảng 1,5m; trong cống có nước, sâu khoảng 1,5m. Sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm cơ quan chức năng đã dùng cọc tạm và dây phản quang rào chắn lại.

Điểm xảy ra sự việc ngay cạnh chỗ mẹ và bà nội cháu bé thu hoạch lạc.

Là người có mặt tại đây trước và sau khi xảy ra vụ việc, ông Trần Hợp (trú thị trấn Lộc Hà) cho hay, do gia đình chị Nguyễn Thị Nghiêm (mẹ cháu H.) quá khó khăn, hai con còn nhỏ, không gửi được cho ai nên đưa cháu bé ra đồng làm việc cùng. Tuy nhiên, khi xảy ra sự việc không hề ai biết dù mẹ và bà nội đang thu hoạch lạc sát ngay hố ga, chỉ cách có vài bước chân.

“Hố ga này xây dựng xong để đó nhưng không đậy nắp như bẫy người. Kể cả người lớn rơi xuống đó cũng chết chứ nói gì đây là một cháu bé. Sự việc diễn ra trong tích tắc nhưng không hề ai hay biết, tìm cháu không thấy đâu nên mới dùng gậy, soi đèn xuống hố thì cháu đã chết”, ông Hợp nói.

Hố ga thông sang bên kia đường cũng chỉ được che chắn tạm bợ.

Theo tìm hiểu, gia đình chị Nghiêm có 2 người con, cháu H. là con thứ hai, còn cô con gái đầu không được nhanh nhẹn như bao người khác. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo của thị trấn Lộc Hà.

Được biết, đoạn đường nơi xảy ra sự cố chết người này được thi công bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Công, thành lập vào năm 2006, người đại diện pháp luật là ông Phan Văn Minh (có trụ sở Số 189, đường Trương Văn Lĩnh, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An).

Dọc tuyến đường, một hố ga khác được che đậy sơ sài.

Hạng mục này thuộc Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng, đoạn Xuân Trường (Nghi Xuân) - Thạch Bằng (Lộc Hà) đi qua 11 xã của 2 huyện, có tổng chiều dài 32,68km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tổng mức đầu tư gần 546 tỷ đồng.

Dự án gồm 7 gói thầu xây lắp, được khởi công xây dựng vào tháng 5/2018. Đến nay đã hoàn thành khoảng 90%, một số gói thầu đang trong quá trình hoàn thiện.

Khảo sát dọc tuyến đường ven biển theo hướng ra huyện Nghi Xuân, phóng viên bắt gặp một số hố ga được che đậy sơ sài, nắp được làm bằng 2 tấm ván cốp pha ghép lại với nhau, các thanh giằng và dấu mũ đinh còn rất mới. Nhiều người cho rằng, sau sự cố đau lòng nói trên, các đơn vị thi công mới làm vội vã lắp vào để đối phó.

Nắp hố ga ghép bằng 2 tấm ván, các thanh giằng và dấu mũ đinh còn rất mới.

Ngoài ra, rất nhiều đoạn chưa có nắp rãnh thoát nước, kể cả đoạn qua chợ cũng như khu đông dân cư, nơi nhiều người qua lại. Có đoạn dài khoảng 15m không có nắp rãnh mà đường lại vào cua nên rất nguy hiểm.

Cống thoát nước sát khu dân cư không có nắp.

Liên quan đến công trình này, trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Tùng - Trưởng ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh cho hay, ngay sau khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công xuống động viên, chia sẻ với gia đình cháu bé.

Hiện tại công trình trên đang thi công, chưa bàn giao. Còn hố ga nơi xảy ra sự việc là cống kỹ thuật, có đường điện, cáp quang đi qua phía dưới. Riêng về nắp cống thiết kế bằng gang, có bậc thang đi xuống.

Cống không có nắp ở vị trí sát đường nhựa không khác gì cái "bẫy".

Nói về biện pháp cảnh báo người dân để đi lại an toàn hơn khi dự án chưa bàn giao, Trưởng ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Hiện tại công trình đang trong quá trình hoàn thiện nên sắp tới sẽ cho trồng cọc tiêu, sơn, cắm biển báo và những gì liên quan. Đến ngày 30/6 công trình sẽ hoàn thành”.

Dư luận cho rằng, nếu đơn vị thi công làm đúng quy định của pháp luật như có rào chắn, có nắp đậy hố ga và có thiết bị cảnh báo nguy hiểm thì có thể sẽ không xảy ra sự việc đau lòng trên.

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Phúc Nhân

Nguồn tin: Antt.nguoiduatin.vn