Vụ bé trai 5 tuổi tử vong bị trói 2 tay trong rừng: Nghi phạm có sự chuẩn bị từ trước?

Trưa ngày 10-6, phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt trực tiếp tại khu rừng ở xã Lăng Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) nơi phát hiện thi thể cháu H.T.V.Đ. (5 tuổi, con trai anh H.V.T., trú ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) tử vong trong tư thế 2 tay bị trói.

Bóc cóc bé trai do nghiện games?

Theo ghi nhận của chúng tôi khu vực phát hiện thi thể cháu là khu rừng keo nằm cách tỉnh lộ khoảng 6 km, ít người qua lại. Cháu Đ. được phát hiện tử vong cạnh một con suối nhỏ cách một căn nhà bỏ hoang nằm trong rừng khoảng.

Thi thể bé trai 5 tuổi được phát hiện cạnh con suối nhỏ trong rừng

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc công an tỉnh Nghệ An, có mặt trực tiếp tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, cho biết hiện cơ quan công an đang tạm giữ nghi phạm Đ.N.H. (17 tuổi ở cạnh nhà cháu Đ.). Tại cơ quan công an, H. bước đầu thừa nhận việc bắt giữ bé trai 5 tuổi là do nghiện games và thực hiện theo trò chơi games. "Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé đang được chúng tôi tiếp tục điều tra làm rõ, khi có kết quả chúng tôi sẽ có thông tin chính thức" - Đại tá Hùng cho biết.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 7-6, cháu Đ. có xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về, gia đình anh H.V.T. đã tỏa ra khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Nhận được tin báo cháu bé mất tích, chính quyền, cơ quan công an đã tổ chức lực lượng tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến chiều ngày 9-6, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể bé trai 5 tuổi ở trong khu rừng, thuộc địa phận xã Lăng Thành, cách nhà khoảng 10 km.

Sự việc đau lòng

Ngày 10-6, tiếp xúc với phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều người thân của cháu Đ. vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh H.V.T. đau đớn: "Hai nhà chơi thân với nhau, con tôi thường ngày vẫn hay sang chơi với H., không ngờ nó lại bắt đưa con tôi bỏ chết trong rừng như vậy. Cháu mới 5 tuổi, đau đớn quá, tôi đã mất con rồi".

Theo người thân của cháu Đ., thì trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên H. đã nhiều lần mua quà rủ cháu Đ. đi chơi. Anh T.T.L. (trú xã Tân Thành, huyện Yên Thành, cậu cháu Đ.) đau buồn: "Sáng ngày 7-6, H. sang rủ cháu Đ. đi câu cá. Chiều khoảng 15 giờ, H. bảo cháu Đ. sang ăn xúc xích rồi chở cháu đi... Rõ ràng, việc H. bắt cháu đưa vào rừng dẫn đến cái chết là có sự chuẩn bị từ trước".

Người thân đau đớn trước sự ra đi đột ngột của cháu Đ.

Chiều ngày 10-6, rất đông người thân có mặt, chia sẽ nỗi đau với gia đình anh T.. Việc cháu Đ. bị bắt cóc, tử vong trong rừng là một sự việc bàng hoàng đối với vùng quê nghèo này. "Một đứa trẻ 5 tuổi, bị trói tay, bịt miệng chết đói khát trong rừng. Tôi ở đây mấy chục năm rồi nhưng chưa bao giờ chứng kiến một sự việc đau lòng đến như vậy" - chị H., trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh, Lưu, chia sẻ.

Sau khi bắt cóc bé trai, nghi phạm vẫn đi học Theo thông tin từ giáo viên chủ nhiệm của Đ.N.H. (nam sinh lớp 11 trường THPT Quỳnh Lưu 4), sau khi có thông tin cháu Đ. mất tích, H. vẫn đến lớp đi học bình thường. Khi công an, nhà trường hỏi thì H. có thừa nhận chiều 7-6 có chở cháu Đ. đi chơi, rồi cho cháu xuống cổng Trường tiểu học Quỳnh Tam, sau đó H. nói không biết cháu Đ. đi đâu. "Tôi đã hỏi em H. nhiều lần, nhưng em ấy phủ nhận việc liên quan đến sự mất tích của cháu H" - cô giáo viên chủ nhiệm của H. nói.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động