Vụ bắt nữ 'đại gia' ở Thái Bình: Gọi nạn nhân đến nhà tra tấn

Ngày 8/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, ở TP Thái Bình) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”. Liên quan vụ án, 2 bị can khác bị bắt giữ gồm Nguyễn Đức Mạnh (lái xe riêng của Dương, SN 1992, ở TP Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, ở Vũ Thư, Thái Bình).

Công an khám căn nhà số 366 đường Lê Quý Đôn (Thái Bình)

Quá trình điều tra ban đầu xác định, các anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996, ở Kiến Xương, Thái Bình) và Nguyễn Đức Dương (SN 1984, ở Đông Hưng, Thái Bình) là phụ và lái xe khách của Cty vận tải Phúc Cường. Sáng 30/3, các anh nhận chuyển 1 gói tài liệu của Cty TNHH Đường Dương từ Thái Bình lên Hà Nội, giao cho một người tên Vân. Do Ngọc Anh và bà Vân không thống nhất được địa điểm nhận nên giao hàng muộn.

Biết việc, Nguyễn Xuân Đường (SN 1971) - chủ Cty TNHH Đường Dương đã gọi điện đe dọa, yêu cầu anh Ngọc Anh về Thái Bình gặp mình. Tối cùng ngày, anh Ngọc Anh cùng Phạm Văn Quang - người điều hành Cty Vận tải Phúc Cường đến nhà Đường và cũng là trụ sở Cty TNHH Đường Dương tại số 366 đường Lê Quý Đôn (TP Thái Bình). Tại đây, Nguyễn Xuân Đường cùng vợ là Nguyễn Thị Dương đã tra hỏi, đe dọa anh Ngọc Anh.

Sau đó, các bị can Dương, Mạnh và Quý đã đánh đập nạn nhân. Ngày 2/4, Ngọc Anh tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình trình báo sự việc. Lực lượng chức năng đã giám định thương tích của Ngọc Anh, cho kết quả nạn nhân bị tổn thương 14% sức khỏe. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định bắt tạm giam 3 bị can trên vào ngày 7/4. Cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét căn nhà số 366 đường Lê Quý Đôn để điều tra vụ việc với sự tham gia của khoảng hơn 100 cảnh sát. Cảnh sát cũng lập các chốt kiểm soát giao thông quanh khu vực trong quá trình khám xét, thu hút sự chú ý lớn của người dân.

Trả lời về vụ việc, đại diện Công an tỉnh Thái Bình cho biết sở dĩ vụ án được khởi tố sau 7 ngày bởi nạn nhân trình báo muộn, 3 ngày sau khi bị đánh mới tố giác đến cơ quan điều tra. Tiếp đến, cơ quan điều tra phải xác định tỷ lệ thương tích của Ngọc Anh mới có thể ra các quyết định tố tụng.

Từng bị nhiều người tố cáo

Nhiều người dân tại Thái Bình cho biết, bà Nguyễn Thị Dương nổi tiếng bởi cùng chồng kinh doanh bất động sản, tín dụng... Nữ doanh nhân cũng thường đưa lên mạng xã hội hình ảnh đi làm từ thiện với số tiền lớn; được một số tờ báo, trang tin ca ngợi. Ông Đường còn gọi là “Đường Nhuệ”, từng tham gia đóng một số phim trên Youtube cùng một số “giang hồ mạng” khác. Trên Facebook cá nhân, ông Đường thường tung hình ảnh mình chụp cùng nhiều ca sĩ, diễn viên... Vợ chồng doanh nhân này còn nổi tiếng bởi từng mời 50 nghệ sỹ tới tiệc mừng sinh nhật, bỏ ra hàng trăm triệu đồng mời ca sỹ hát trong lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới…

Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Đường còn từng bị tố cáo có liên quan tới một số vụ hành hung người, đòi nợ có dáng dấp “xã hội đen” khác. Một phụ nữ có hộ khẩu thường trú tại Thái Bình từng tố cáo bị ông Đường hành hung ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình) vào năm 2014. Cụ thể, khi đó, bà và gia đình từ Hà Nội về nhà tại Thái Bình đã bị một nhóm người uy hiếp, ném đồ vật vào nhà cả đêm.

Sáng hôm sau, khi bà cùng con trai tới phòng tiếp dân, công an phường giải quyết vụ việc nhưng bị ông Đường và một số người vào chửi bới, đánh đập thậm tệ, trong đó con trai bà bị tổn thương 15% sức khỏe. Sau khi bị đánh, gia đình bà vẫn tiếp tục bị một số đối tượng đe dọa, chửi bới, đập phá camera... Sau nhiều lần tố cáo, Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án vào tháng 1/2015 nhưng sau đó 6 tháng lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Văn Lẫm (chủ Cty Lâm Quyết, ở Thái Bình) cũng tố cáo, năm 2017 ông Nguyễn Xuân Đường đã cho người đến doanh nghiệp của mình đập phá trong 15 ngày, tịch thu tài liệu gồm cả giấy tờ xác nhận ông trả nợ người khác nhằm chiếm giữ nhà xưởng. Ông Lẫm cung cấp băng ghi âm thể hiện ông Đường đe dọa chặt chân, nói: “Cái mạng người với thằng nghiện nó chỉ vì một tép thuốc phiện thôi, nó có thể giết người”. Gia đình ông Lẫm đã cầu cứu cơ quan công ban bảo vệ mình đồng thời tố cáo hành vi của ông Đường. Tuy nhiên, Công an TP Thái Bình trả lời bằng thông báo không khởi tố vụ án hình sự.

Cơ quan công an trong tỉnh Thái Bình từng nhận một số đơn tố giác ông Nguyễn Xuân Đường hành hung người khác. Hiện tại, phía điều tra đang làm rõ vụ việc vợ ông Đường hành hung phụ xe nói trên, các vụ án khác có thể mở rộng điều tra nếu đủ điều kiện.

