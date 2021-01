Vụ "bà trùm" cho vay nặng lãi 180%/năm ở TP.Vinh: Hé lộ quá khứ bất hảo với 9 năm ngồi tù

Ngày 6/1, Công an TP.Vinh, (Nghệ An) cho biết, Đội công an kinh tế của đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hảo (trú tại TP Vinh) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Hảo có cơ sở kinh doanh bán quần áo tại khu vực chợ Vinh (TP.Vinh). Ngoài việc buôn bán, Hảo cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 5.000 - 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương từ 180% - 230%/năm). Để thu tiền lãi từ con nợ, Hảo sẽ thông báo qua điện thoại về việc trả lãi mà mình đặt địa điểm hoặc qua tài khoản ngân hàng của người khác.

Khám xét nhà riêng của đối tượng, cảnh sát thu giữ sổ sách, tài liệu, điện thoại di động liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thị Hảo đã cho vay lãi nặng từ năm 2017. Đến thời điểm bị bắt giữ, Hảo đã cho vay với số tiền khoảng 3 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Được biết, Nguyễn Thị Hảo đã có 3 tiền án, hơn 9 năm ngồi tù về các tội chứa mại dâm, môi mới mại dâm và đánh bạc.

Hiện, Công an TP.Vinh đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đang tạm giữ hai đối tượng Lương Thanh Long (SN 1976, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý) và Phạm Trường Giang (SN 1988, trú tại xã Phù Vân, TP Phủ Lý) vì hành vi cho vay lãi nặng.

Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện 2 đối tượng Lương Thanh Long và Phạm Trường Giang có dấu hiệu cho vay lãi nặng trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ Long và Giang khi đang đòi nợ của anh Nguyễn Văn T. (TP Phủ Lý) số tiền 20 triệu đồng. Tại thời điểm bắt giữ các đối tượng, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm: 20 triệu đồng, 3 điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đã cho anh T. vay số tiền 20 triệu đồng với lãi suất 5 nghìn đồng/triệu/ngày, tương đương với lãi suất 180% trên năm. Từ tháng 1/2020, các đối tượng đã chiếm hưởng của anh T. số tiền là 36 triệu đồng.

