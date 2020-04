Vụ án tại Sở Y tế Đắk Lắk: 10 cán bộ đã bị khởi tố là những ai?

Bị can Doãn Hữu Long nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk đã bị bắt tạm giam

Đây là diễn biến mới nhất sau khi Công an tỉnh ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 1312/QĐ-CSKT vào ngày 27/4/2020.

Sở Y tế Đắk Lắk mấy năm qua phải liên tục làm việc với các cơ quan thanh tra, điều tra

Vì trước đó, sát thời điểm tròn 1 năm kể từ khi vụ án được khởi tố, ngày 28/2/2020 cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định số 753 tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý do chờ kết quả giám định của Bộ Y tế.

Ông Doãn Hữu Long bao biện về việc đấu thầu thuốc và bổ nhiệm nhân sự sai trái trong họp báo

Trung tá Nguyễn Danh Bằng cho biết: kết quả điều tra thời gian qua đã xác định trong quá trình tổ chức thực hiện đấu thầu các mặt hàng thuộc gói thầu thuốc Generic năm 2014-2015, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt kết quả đấu thầu sai nhóm 7 mặt hàng thuốc chữa bệnh, không đúng theo các quy định hiện hành đã được Liên Bộ Y tế-Bộ Tài chính hướng dẫn, gây thiệt hại ngân sách nhà nước 1.999.490.150 đồng; vụ việc có dấu hiệu tội phạm thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 360 Bộ Luật Hình sự 2015.

Tô Thị Hà nghe đọc lệnh khởi tố và khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú

Vì thế, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành các quyết định Khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc, bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với 6 bị can: 1- Doãn Hữu Long ( Sinh năm1961 tại Nghệ An) bác sĩ, nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk; 2-Nguyễn Hữu Huyên (1965, Buôn Ma Thuột) bác sĩ, Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Y- Sở Y tế Đắk Lắk; 3- Nguyễn Đình Quân (SN 1975, Ninh Bình) bác sĩ, Chánh Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk (nguyên phó Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ Y- Sở Y tế Đắk Lắk); 4- Nguyễn Đình Diệm (SN 1969, Thừa thiên Huế) dược sĩ, phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế Đắk Lắk ; 5-Nguyễn Sỹ (SN 1965, Khánh Hòa) Kế toán BVĐK huyện Ea Kar; 6- Lê Thị Thanh Bình (SN1969, Hưng Yên), dược sĩ, Trưởng khoa Dược BVĐK huyện Ea Kar.

Lê Thị Thanh Bình đã bị bắt tạm giam

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn công bố các quyết định Khởi tố bị can, Khám xét chỗ ở- nơi làm việc, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với 4 bị can: 1- Tô Thị Hà (SN 1962, Hà Tĩnh) nguyên Kế toán BVĐK huyện Lắk; 2-Lê Na Tơr (SN 1986, Đắk Lắk) phụ trách Khoa Dược BVĐK huyện Lắk; 3-Nguyễn Xuân Hải (SN 1969, Quảng Nam) nguyên nhân viên Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế Đắk Lắk; 4-Mai Xuân Vinh (SN 1985, Phú Yên) dược sĩ Khoa Dược, Bệnh viện đa Khoa Vùng Tây Nguyên.

Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cũng có 1 cán bộ bị khởi tố đợt này

Trung tá Bằng cho biết hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, trong 1-2 ngày tới có thêm kết quả, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức họp báo, cung cấp thông tin công khai cho các báo đài để truyền thông rộng rãi cho công chúng được biết.

Tác giả: HOÀNG THIÊN NGA-HUỲNH THỦY

Nguồn tin: Báo Tiền phong