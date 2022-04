Vụ án mạng trên đồi Thiêng (Kỳ 1): Lạc lối trong mối tình lầm lỡ, cô gái trẻ mất mạng dưới tay người đàn ông có tính trăng hoa

Vụ án mạng bí ẩn

Không biết từ bao giờ, người dân huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đã gọi ngọn đồi ở xã Cẩm Tâm là đồi Thiêng với nhiều câu chuyện mang tính tâm linh, huyền bí. Đồi Thiêng thuộc nông trường Cẩm Thủy, nằm giữa ranh giới hai huyện Ngọc Lặc và Cẩm Thủy. Đây là khu vực khá vắng vẻ, rất ít người qua lại.

Nhớ lại buổi sáng định mệnh ngày 16/9/2005, giọng bà Trương Thị Lợi (trú tại xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy) không khỏi bàng hoàng và run sợ: "Hôm đó tôi đi cắt cỏ ở đồi Thiêng. Vừa trèo qua bờ rào vào khu vườn, lúi húi cắt được một nắm cỏ, tôi ngẩng đầu lên phát hiện có một chiếc quần lót của phụ nữ và quần dài vắt trên cây sắn. Khi tôi nhìn ngang sang bên cạnh thì tá hỏa phát hiện một xác chết. Lúc đấy tôi vô cùng sợ hãi, toàn thân bủn rủn không cử động được, phải vài phút sau mới hoàn hồn".

Sau khi định thần, bà Lợi trình báo sự việc cho đội trưởng lâm trường và Công an huyện Cẩm Thủy. Nhận được tin báo án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thành lập ban chuyên án phối hợp với Công an huyện Cẩm Thủy tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ.

Khu vực đồi Thiêng, nơi phát hiện xác chết bỗng trở thành tâm điểm bàn tán của người dân ở các xã lân cận. Sau đó, tin tức về xác chết đang trong thời kỳ phân hủy được lan truyền khắp huyện miền núi Thanh Hoá. Người dân nhiều nơi ùn ùn kéo tới, xôn xao bàn tán về vụ án mạng trên đồi Thiêng. Nhiều câu chuyện bắt đầu được thêu dệt từ đây, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng không nhỏ tới công tác trị an trên địa bàn.

Manh mối từ chiếc áo có dòng chữ "thức ăn gia súc Thanh Bình"

Một cán bộ điều tra nhớ lại, qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định đây là vụ án cướp của giết người đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp. Nạn nhân bị giết trên đồi vắng, rất ít thông tin phục vụ công tác điều tra.

Kết luận pháp y cho thấy, nạn nhân tử vong do đa chấn thương vùng đầu mặt, vỡ xương hộp sọ, xương gò má trái, xương hàm dưới trái và phải, chảy máu não do chấn thương.

Bước đầu không xác định được tung tích nạn nhân, vụ án dường như đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, không chùn bước trước sự khó khăn này, Ban chuyên án đã chuyển hướng tập trung điều tra tìm kiếm ra xa hiện trường thì phát hiện một cái túi bỏ lại dưới đồi Thiêng, trong đó có mấy bộ quần áo nữ, dao gọt hoa quả… Đặc biệt, trong túi có chiếc áo phông dài tay màu trắng có nhãn hiệu "thức ăn gia súc Thanh Bình" cùng một tờ giấy ghi nội dung "toa thuốc". Qua đó, điều tra viên nhận định "toa thuốc" chủ yếu được dùng trong miền Nam, nếu là miền Bắc thì sẽ là "đơn thuốc".

Từ các vật chứng tìm được, Ban chuyên án đã chia làm 2 tổ công tác và đưa ra hướng điều tra tiếp theo. Tổ đầu tiên sẽ triển khai rà soát các đối tượng, bị hại xung quanh khu vực xảy ra vụ án. Tổ công tác thứ 2 vào miền Nam khu vực Nhà máy Thức ăn gia súc Thanh Bình để xác định xem có đối tượng nào liên quan đến chiếc áo phông trên.

Khi Công an đang tìm kiếm thông tin liên quan thì tổ công tác thứ 2 bất chợt nhận được nguồn tin quan trọng từ quần chúng nhân dân. Theo đó, có 3 người từ Bắc mới vào, trong đó có một người tên Toàn, quê ở Thanh Hóa. Qua công tác nghiệp vụ, công an nắm được thời điểm xảy ra án mạng đối tượng này có về nhà nhưng sau đó lại nhanh chóng rời đi.

Xác minh thân nhân đối tượng, Công an tỉnh Thanh Hóa được biết, Nguyễn Văn Toàn có hộ khẩu thường trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa. Năm 1987, Toàn lấy vợ ở xã Cẩm Châu (huyện Cẩm Thủy) và sinh được 2 người con.

Đến năm 1991, Toàn vào Đồng Nai sinh sống với chị Vũ Thị Ngọc Lan, sinh được 3 người con. Sau đó, Toàn bỏ chị Lan và có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Minh K (trú tại khu phố 3, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa).

Gia đình chị K. phát hiện Toàn đã có vợ con nên kịch liệt phản đối mối quan hệ này. Như bị mê dại trong lưới tình, bỏ mặc lời khuyên can của gia đình, chị K. vẫn tiếp tục mối quan hệ mập mờ với Toàn. Một thời gian sau, biết mình có thai nên chị K. nói với Toàn và yêu cầu người này đưa về quê để ra mắt gia đình. Không thể chối từ lời đề nghị này, Toàn phải ậm ừ đồng ý. Về phần mình, chị K. không bao giờ ngờ được trong chuyến đi định mệnh này, bi kịch đã xảy ra với chị.

Từ manh mối trên, cơ quan điều tra nhận định, Toàn chính là nghi phạm số 1 của vụ án, còn nạn nhân có thể là chị K. Một "mẻ lưới" được giăng sẵn, đón lõng Toàn ngay tại khu vực nhà máy thức ăn gia súc Thanh Bình

