Vụ 9 con hổ “ngốn” 20 triệu/ngày: Tập đoàn của đại gia Lê Thanh Thản sẽ nhận nuôi?

Công an đưa 17 con hổ lớn về phục vụ điều tra. Ảnh: NP

Thời gian qua, dư luận Nghệ An quan tâm đến sự việc 9 con hổ tang vật trong vụ án nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép do công an bắt giữ tại huyện Yên Thành mỗi ngày tiêu tốn khoảng 20 triệu đồng để chi phí thức ăn và chăm sóc.

Trong số 17 con hổ lớn được phát hiện, thu giữ tại nhà 2 hộ dân ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành), có 8 con đã chết trong quá trình vận chuyển, 9 con còn lại được gửi vào Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm-thuộc Tập đoàn Mường Thanh của đại gia Lê Thanh Thản.

Một trong 9 cá thể hổ trong vụ án nuôi nhốt hổ trái phép ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành) đang được nuôi tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm. Ảnh: ND

Theo Công an tỉnh Nghệ An, phía Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm yêu cầu chi trả tiền thức ăn và công chăm sóc cho 9 con hổ nói trên mỗi ngày 20 triệu đồng. Mức tiền này được xem là hợp lý vì chi phí thức ăn cho đàn hổ rất lớn, ngoài ra còn thuốc thú y, công chăm sóc.

Như vậy, mỗi tháng tỉnh Nghệ An phải bỏ ra khoảng 600 triệu đồng, tương đương 100 tấn thóc, để phục vụ việc nuôi đàn hổ tang vật trong vụ án. Đây là số tiền quá lớn, đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn chung hiện nay.

Được biết, hiện Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm đang tự bỏ chi phí cho ăn, chăm sóc đàn hổ nói trên, chưa được tỉnh Nghệ An thanh toán.

Trước thực trạng nói trên, tỉnh Nghệ An đã báo cáo Tổng Cục Lâm nghiệp xin ý kiến chỉ đạo hướng giải quyết 9 con hổ, song chưa có hồi đáp. Hiện cũng chưa có cơ sở nào đồng ý tiếp nhận nuôi 9 con hổ nói trên.

Dư luận cho rằng, chi phí nuôi 9 con hổ như trên là quá tốn kém, cần sớm có phương án xử lý để tiết kiệm ngân sách.

Ngày 27.8, trao đổi với phóng viên, một cán bộ thuộc Tập đoàn Mường Thanh cho biết, phía Tập đoàn đang xem xét khả năng tiếp nhận 9 con hổ nói trên để nuôi, phục vụ công tác bảo tồn và du lịch, với điều kiện đầy đủ văn bản, thủ tục từ tỉnh Nghệ An.

“Không thể thả 9 con hổ về rừng vì chúng được nuôi nhốt từ nhỏ, không có khả năng săn mồi nên không thể tự sinh tồn. Mặt khác thả về đâu cũng là bài toán nan giải, vì đàn hổ nói trên không phải bắt từ rừng về.

Chỉ có phương án chuyển giao cho các vườn thú, các cơ sở đủ điều kiện nuôi để phục vụ bảo tồn hoặc du lịch”, cán bộ Tập đoàn Mường Thanh chia sẻ.

