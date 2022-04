Vụ 4 nữ sinh đuối nước: Đã tìm thấy thi thể cuối cùng

Sau hơn 4 giờ tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 học sinh bị đuối nước tại hồ Khe Giang

Thông tin từ UBND xã Nghĩa Lộc xác định, đến khoảng gần 18h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh thứ 4 đuối nước tại đập khe Giang.

Các nạn nhân xấu số gồm em H.Q.T., em V.T.T.M., em N.H.G. và em H.T.L.A. tất cả các em đều sinh năm 2008 trú tại xóm Thịnh Hồng và Tân Lập, xã Nghĩa Lộc. Và cả 4 em đều là học sinh lớp 8D, Trường THCS Nghĩa Lộc.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 4 học sinh đuối nước tại hồ khe Giang, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn chiều ngày 25/4.

Như Đại Đoàn Kết Online đã đưa tin, vào khoảng 14h30’ ngày 25/4, một nhóm học sinh lớp 8 gồm 6 em đang học Trường THCS Nghĩa Lộc rủ nhau ra khu vực đập khe Giang thuộc xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) tắm mát. Trong lúc hoảng loạn, 2 em may mắn thoát nạn, còn 4 em bị chết đuối.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm các học sinh mất tích.

Đến khoảng 17h30’ cùng ngày, thi thể 3 em học sinh đã được tìm thấy. Khoảng gần 30 phút sau đó, thi thể nữ sinh thứ 4 cũng đã được tìm thấy.

