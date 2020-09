Vụ 3 học sinh tử vong do sập cổng trường: Bộ Giáo dục yêu cầu báo cáo

Liên quan đến sự việc cổng trường tại phân hiệu Bản Phung, Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, tình Lào Cai) bị sập khiến 3 học sinh tử vong do báo chí phản ánh, chiều 7/9, ông Phạm Hùng Anh, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu địa phương báo cáo sự việc.

Đồng thời, Bộ yêu cầu sớm có kết luận điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

Cũng theo ông Hùng Anh, ngay trong chiều nay, thông qua Sở GD tỉnh Lào Cai, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các em học sinh bị tai nạn, đồng thời đề nghị ngành Giáo dục Lào Cai thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình các em học sinh.

Trao đổi thêm về việc đảm bảo an toàn cơ sở vật chất trường học, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất cho hay, thời gian qua, do một số công trình trường học được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp, hư hỏng nên dẫn đến một số sự việc như: sập nền nhà vệ sinh, sập sàn của phòng học, sập lan can…

Cổng trường đổ sập làm 3 học sinh tử vong, ngoài ra có 3 em khác cũng bị thương.

Để đảm bảo an toàn, Bộ GD&ĐT đã có công văn về việc cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh và nhiều văn bản, hướng dẫn khác liên quan đến đảm bảo an toàn trường học.

Qua sự việc tại Lào Cai, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về đảm bảo an toàn cơ sở vật chất trường học; tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất lượng xây dựng các trường học; kiểm tra việc cải tạo các công trình trường học đã xuống cấp.

Đặc biệt, kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học đã hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn theo quy định khi chưa được cải cạo, sửa chữa, nâng cấp.

Dân trí vừa đưa tin, trong khi chờ tới giờ vào lớp học buổi chiều 7/9, một số học sinh tiểu học và mầm non leo lên cổng trường chơi trò đánh đu, bất ngờ cổng trường đổ sập làm 3 học sinh tử vong; ngoài ra có 3 em bị thương.

Qua báo cáo sơ bộ ban đầu, các nạn nhân gồm 2 học sinh lớp 1 và 1 cháu nhỏ học mầm non thuộc Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, phân hiệu Bản Phung.

Hiện tại, công an và các lực lượng chức năng đang tích cực khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Ông Hoàng Chí Hiền, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết thêm, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã cử ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ngành hữu quan của tỉnh xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhâ vụ tai nạn nghiêm trọng; đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng đã chỉ đạo các trường học kiểm tra an toàn các cổng trường, nghiêm ấm học sinh leo lên cổng trường chơi dễ gặp nguy hiểm.

