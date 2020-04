Vụ 3 cậu cháu bị tố quan hệ tình dục với bé gái dưới 16 tuổi: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Chiều 14/4, trao đổi trên báo Giao thông, Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối tượng Lưu Văn Danh (SN 1993, ở xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, hiện đang tạm trú tại tổ dân phố Văn Trì 1, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

"Cơ quan công an quận cũng đã bàn giao 2 đối tượng có liên quan đến vụ việc là Lưu Văn Chung (SN 1984, cậu của Danh) và Lưu Văn Dưỡng (SN 1996, em của Danh) cho cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang xử lý theo thẩm quyền", Đại tá Lê Đức Hùng thông tin thêm.

Đối tượng Lưu Văn Danh - Ảnh: CAND

Liên quan đến vụ việc, báo Gia đình & Xã hội thông tin thêm, trước đó, bị triệu tập lên cơ quan công an, ban đầu, đối tượng Danh không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng qua kiểm tra các tin nhắn lưu trên điện thoại của Danh, cơ quan công an xác định Danh có nhắn tin với một người ở Bắc Giang.

Các tổ công tác đội Điều tra tổng hợp của Công an quận Bắc Từ Liêm đã lên đường xác minh đối tượng này ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Một hướng điều tra khác tập trung vào đối tượng tên là Dưỡng. Và lần này, Dưỡng thừa nhận việc Chung đưa về nhà trọ của mình 1 cô gái không rõ nhân thân, và cả hai đã quan hệ tình dục với cô gái này tại phòng trọ của Dưỡng.

Sau đó, Dưỡng nhắn tin cho Danh ở quận Bắc Từ Liêm kể chuyện quan hệ tình dục với nạn nhân. Hôm sau, Dưỡng bắt xe khách cho bé gái về Hà Nội và nhờ Danh ra bến xe Mỹ Đình đón.

Chiều cùng ngày, Danh đón bé gái rồi đưa về phòng trọ và tiếp tục giở trò đồi bại với nạn nhân. Khi biết sự việc, gia đình của bé gái đã tới Công an quận Bắc Từ Liêm trình báo. Qua quá trình điều tra, công an đã xác định và bắt giữ ba cậu cháu: Chung, Dưỡng, Danh.

Trước đó, theo báo Tuổi Trẻ Online, ngày 24/3, bé T.T.H.H. (16 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) giận bố mẹ nên bỏ nhà lang bạt đến tỉnh Bắc Giang với lý do tìm việc. Sau 1 tuần lang thang, bé H. quen Lưu Văn Chung và được đưa về nhà trọ của Lưu Văn Dưỡng. Trong một đêm ở đây, bé gái bị Chung và Dưỡng xâm hại tình dục.

Đến ngày 31/3, Dưỡng nhắn tin cho 1 người tên Danh ở quận Bắc Từ Liêm kể chuyện quan hệ tình dục với cháu H.. Sau đó, Dưỡng bắt xe khách cho bé H. về Hà Nội và nhờ Danh ra bến xe Mỹ Đình đón bé gái.

Chiều cùng ngày, Danh đón bé H. rồi đưa về phòng trọ và tiếp tục giở trò đồi bại với nạn nhân. Khi biết sự việc, gia đình của bé H. đã tới Công an quận Bắc Từ Liêm trình báo.

Theo công an, ba nghi phạm Chung, Dưỡng, Danh là cậu cháu họ.

