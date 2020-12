Vụ 3 Cảnh sát giao thông đấm túi bụi tài xế ở Bắc Giang: Hạ xếp loại cán bộ, thi đua 2 lãnh đạo Công an huyện

Ngày 14/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã quyết định điều chuyển 3 cán bộ thuộc Công an huyện Việt Yên có hành vi vi phạm điều lệnh Công an nhân dân ra khỏi lực lượng Cảnh sát giao thông.

Sự việc ban đầu xuất phát từ việc, 3 cán bộ này có hành vi đánh, đấm túi bụi một tài xế vi phạm. Hành vi này đã được camera ghi lại, phát tán trên mạng xã hội gây nhiều tranh cãi.

Cụ thể, trong quá trình tuần tra, xử lý vi phạm trên tuyến QL 17, thuộc địa bàn huyện Việt Yên, tổ CSGT công an huyện phát hiện xe tải do tài xế Trần Văn Việt (23 tuổi, trú tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên) điều khiển có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Lái xe không chấp hành mà bỏ chạy, chỉ dừng lại khi tới đường có barie hạn chế chiều cao không di chuyển được.

Trong quá trình xử lý, 3 cán bộ Cảnh sát giao thông là thiếu tá Hoàng Anh Cường, đại úy Tống Kiên Cường, thượng úy Đỗ Trọng Đại đã có lời nói không đúng mực, và đã mắng chửi tục tĩu, lôi kéo, đánh, đấm túi bụi vào vùng đầu, mặt tài xế xe tải. Toàn bộ sự việc được camera lắp trên cabin xe tải ghi lại.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, ngoài việc kỷ luật, điều chuyển 3 cán bộ này thì Giám đốc Công an tỉnh còn chỉ đạo hạ xếp loại cán bộ, thi đua đối với 2 đồng chí lãnh đạo Công an huyện, 2 chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông có liên quan.

Qua sự việc trên, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cũng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc chấp hành quy trình, quy định công tác, tư thế, lễ tiết tác phong và Điều lệnh Công an nhân dân. Tránh không để vi phạm tái diễn, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng CAND.

Tác giả: Hoàng An

Nguồn tin: Trí thức trẻ