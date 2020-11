Vụ 2 học sinh đánh vào mặt, bóp cổ bạn trong lớp: Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên nói gì?

Các học sinh xuất hiện trong video bạo lực được công an mời lên cùng với phụ huynh để xử lý theo quy định. Ảnh: Giao Thông

Liên quan đến vụ 2 học sinh đánh vào mặt, bóp cổ bạn trong lớp ở Nghệ An, ông Bùi Đức Tuấn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) xác nhận với báo Đất Việt và cho biết sự việc xảy ra không phải do mâu thuẫn giữa hai bên.

"Do nam sinh bị đánh hiền quá nên bị các bạn trêu đùa quá mức. Hành động của những nam sinh trong đoạn video gọi là đánh cũng được hoặc gọi là trêu đùa quá mức cũng không sai. Ở đây giống như một trò đùa của lứa tuổi nghĩ chưa đến nơi đến chốn. Nếu là học sinh khác chắc không để 2 bạn trêu mình như thế", ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cũng cho biết, 2 nam sinh đánh bạn là N.S.C. (Đức Sơn, Anh Sơn) và P.T.Đ. (Thị trấn Anh Sơn) cùng học lớp 11C tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Anh Sơn.

"Nhìn hình ảnh trong đoạn video thì 2 nam sinh kia chỉ vỗ vỗ vào má bạn và có cầm râu mép kéo lên bảo bạn cạo râu được rồi. Các nam sinh này đã đùa quá với bạn, sang tuần tới chúng tôi sẽ xử lý những nam sinh trực tiếp gây ra sự việc và những em đứng bên ngoài quay clip đưa lên mạng xã hội", ông Tuấn cho hay.

Sau khi sự việc xảy ra, 2 nam sinh đánh bạn và cả phụ huynh của những em này đã đến xin lỗi nam sinh bị đánh.

Các bên có liên quan tại trụ sở công an. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp luật

Trước đó, Người Đưa Tin Pháp luật cho hay, mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn video với nội dung 2 học sinh dùng tay đánh nhiều lần vào mặt, chân, bóp cổ một bạn khác trong lớp học.

Đoạn video nhanh chóng được nhiều người chia sẻ. Mọi người vô cùng phẫn nộ về hành động của 2 học sinh này.

Theo đó, vụ việc được xác định xảy ra vào 15h30 ngày 5/11, tại lớp 11C, trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Anh Sơn.

Thời điểm này, em N.H.H đã bị 2 bạn học cùng lớp là N.S.C và P.T.Đ dùng tay đánh nhiều lần vào mặt, chân. Thậm chí, 2 học sinh này còn bóp cổ bạn.

Tất cả sự việc được một học sinh khác tên là N.Đ.N quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Sau đó, công an huyện đã xác minh làm rõ các đối tượng và mời đối tượng, gia đình lên trụ sở làm việc.

Qua quá trình làm việc, các học sinh đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và cam kết không tái phạm.

Hiện tại Công an huyện Anh Sơn đã củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

