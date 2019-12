Vợ trẻ bạo hành chồng bị bệnh, vỡ lở đòi ly hôn bồi thường, cảnh sát nghi tâm thần

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, mạng xã hội Twitter Indonesia đã đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh người chồng bệnh tật bị vợ bạo hành dã man tại nhà riêng. Ngay lập tức, clip này đã nhanh chóng lan truyền và thu hút được sự chú ý của dư luận và khiến cảnh sát vào cuộc.

Danh tính của người chồng đáng thương cũng được xác định là ông Ko Ahuang (65 tuổi). Theo cảnh sát, ông này bị mắc bệnh Alzheimer, gặp vấn đề đi lại và đang sống với cô vợ trẻ 35 tuổi ở Pantai Mutiara, phía bắc Jakarta. Thời điểm xảy ra vụ việc vào hôm 11/12 vừa qua tại ngôi nhà của cặp đôi này.

Có vẻ việc chăm sóc một ông lão không còn sáng suốt đã trở thành gánh nặng của cô vợ trẻ khiến cô ta thường xuyên phát tiết lên người chồng già yếu không có khả năng kháng cự.

Clip quay cảnh vợ bạo hành chồng mắc bệnh khiến dư luận phẫn nộ.

Cảnh quay trong clip cho thấy cô ta tóm lấy cây gậy chống bên cạnh bàn và thẳng tay tàn nhẫn giáng xuống người chồng. Vừa đánh, người phụ nữ cay nghiệt vừa gào thét: “Đi chết đi! Ông còn sống trên đời này làm gì nữa chứ!”

Sự việc vỡ lở do chủ tài khoản @danielht2009 đã ghi hình lại được toàn bộ sự việc. Sau vụ bạo hành khiến người chồng có nhiều vết thương ở mặt. Nạn nhân ngay lập tức được cảnh sát đưa đến bệnh viện để được giúp đỡ.

Điều lạ là cô vợ không hề tỏ ra hoang mang lo sợ. Cô ta còn tuyên bố sẽ chỉ đồng ý ly hôn với điều kiện ông chồng viết di chúc chia cho mình 1 tỷ Rupiah (khoảng 1,7 tỷ VND).

Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ cô vợ mắc chứng rối loạn tâm thần. Họ đã đưa người phụ nữ này đi đến bệnh viện tâm thần để theo dõi và tiếp tục điều tra vụ việc.

Ông chồng được người thân đón về nhà chăm sóc.

Hiện tại, ông cụ đáng thương đã được người thân đón về nhà chăm sóc, cách xa khỏi cô vợ tàn bạo.