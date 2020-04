Vợ mang 120 triệu đi chuộc chồng cờ bạc: Chiều chồng

Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 15 bị can về các tội danh Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, Cướp tài sản và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong số những đối tượng này, có Nguyễn Thị Hòa bị khởi tố về tội Đánh bạc, Tội tổ chức đánh bạc và tội Cướp tài sản; Lê Tuấn Anh (34 tuổi, chồng của Hòa) bị khởi tố về tội Đánh bạc và tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân bị bắt cóc đòi tiền khi chơi cờ bạc bịp bị phát hiện là Nguyễn Văn Thái (33 tuổi). Được biết, chị L (vợ Thái, trú thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp) bị đối tượng gọi buộc chị phải đi vay mượn 120 triệu đồng để chuộc chồng.

Chia sẻ thêm về sự việc, đại diện công an thị trấn Quỳ Hợp cho biết: "Sự việc xảy ra từ tháng 3 nhưng không xảy ra trên địa bàn thị trấn Quỳ Hợp. Thái là đối tượng chưa có tiền án tiền sự ở địa phương. Đối tượng này cũng chưa từng chơi cờ bạc bịp và bị phát hiện trên địa bàn".

Nhận xét thêm về vợ chồng Thái, một cán bộ công an nói: "Thái không có nghề nghiệp ổn định, thường chỉ ở nhà phụ vợ chăm sóc con cái. Vợ Thái là nhân viên giao hàng của một hãng viễn thông nên cuộc sống cũng gặp nhiều khó khăn. Hai vợ chồng Thái từ trước đến nay ít khi xảy ra mâu thuẫn.

Vợ Thái là người phụ nữ hiền lành, vui vẻ hòa đồng với mọi người và khá chiều chồng. Sau khi Thái xảy ra sự việc như vậy về nhà vợ không hề ca thán gì. Hai vợ chồng vẫn hòa thuận với nhau, không xảy ra cãi vã đánh nhau.

Bản chất con người Thái không phải là người nóng tính hay gây gổ với mọi người. Thái cũng chưa có tiền án, tiền sự nào và chưa bao giờ chơi bài bạc bịp ở địa phương. Nếu có chơi bài thì chỉ thường chơi bài vui thôi".

Như thông tin trước đó, Thái và Nguyễn Văn Tú (56 tuổi, trú thị trấn Quỳ Hợp) mua thiết bị cờ bạc bịp rồi mang xuống huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đánh bạc.

Tối 23/4, Hòa đứng ra tổ chức đánh bạc trong lán tại đồi Cam (xã Nghĩa Yên) - cách xa khu dân cư.

Khi Hòa đưa bát xóc đĩa cho Tú thì Tú đã nhanh tay tráo chiếc bát có gắn chíp (thiết bị cờ bạc bịp). Sau khi sát phạt nhau được 30 phút, Tú đưa cho Thái chiếc điện thoại kết nối với con chíp (bạc bịp) để khi điện thoại rung thì biết chẵn, lẻ trong bát.

Chơi một thời gian, nhóm của Hòa phát hiện nên tri hô và bắt giữ Thái, còn Tú nhanh chân thoát được. Sau khi đánh đập và lấy toàn bộ tiền mặt trong người Thái và ép buộc Thái chuyển tiền trong tài khoản, một thành viên trong nhóm đã gọi điện thoại cho người thân của Thái yêu cầu mang 130 triệu đồng đến thì mới thả Thái ra. Vợ của Thái đi vay mượn được 120 triệu đồng đến chuộc chồng về.

Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ trong vụ đánh bạc trên, tổng số tiền là 80 triệu đồng. Đối với Tú và Việt đang bỏ trốn nên công an đã ra quyết định truy nã.

