Vợ khóc nấc hát ‘Em ở đâu’ tiễn biệt Chí Tài

Rạng sáng 20/12 giờ Việt Nam (chiều 19/12- giờ Mỹ), ca sĩ Phương Loan- vợ cố nghệ sĩ Chí Tài có những chia sẻ cuối tiễn biệt chồng trước giờ hoả táng. “Lời đầu tiên cho Phương Loan xin chân thành cảm tạ tất cả các anh chị, cô bác, quý vị đã giúp đỡ Phương Loan và gia đình rất nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, Phương Loan không biết làm sao hết. Bài hát bé Heo muốn gửi đến anh Chí Tài là “Em ở đâu”. Chưa bao giờ Phương Loan hát bài này. Đây là lần đầu cũng là lần cuối Phương Loan hát ca khúc này”- Phương Loan nghẹn ngào.

Sau đó, từng câu hát vang lên trong tiếng nức nở khiến người nghe khó cầm được nước mắt. “Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt cô quạnh, nhớ anh, em muốn thét lên trong đêm dài. Nằm nhớ những kỉ niệm, gặp nhau phút ban đầu. Mắt anh, ôi đôi mắt ấy, em về nhớ nhung. Anh ở đâu? Giờ này anh ở đâu? Trong lòng em từng ngày vẫn nhớ thương anh. Anh ở đâu? Ngồi buồn nhìn ánh sao đêm, trên đường khuya một mình lạc bước trong mưa. Anh ở đâu? Giờ này anh ở đâu? Ôi, nụ hôn nồng nàn ngày ấy trao nhau. Nhưng giờ đây, một mình phòng vắng đơn côi. Đêm từng đêm, thầm gọi, gọi mãi tên anh. Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt cô quạnh, nhớ anh, em muốn thét lên trong đêm dài. Nằm nhớ những kỉ niệm, gặp nhau phút ban đầu. Nhớ anh, em sẽ mãi yêu anh mà thôi”- trích lời bài hát “Em ở đâu” mà vợ cố nghệ sĩ Chí Tài thể hiện.

Nhiều lần, Phương Loan nấc nghẹn khi hát. Đây cũng là ca khúc gắn liền với nghệ sĩ Chí Tài trên các sân khấu hài kịch, ca nhạc khi anh còn sống.

Trước khi linh cữu Chí Tài đưa đi hoả táng, chị cả của cố nghệ sĩ chia sẻ: “Chí Tài ơi, em vội vã ra đời và em cũng vội vã bỏ mọi người đi. Dù biết rằng sinh - lão - bệnh - tử ai cũng phải trải qua nhưng sao em đi quá vội vàng, em đi bất thình lình như vậy? Em đi khiến mọi người tức tưởi, bàng hoàng và không thể nào chấp nhận được. Chị không biết nói gì, em đi để lại bao nhiêu thương tiếc, bao người đưa em ra phi trường ở Việt Nam, ở Mỹ bao người tiễn đưa em giờ phút cuối cùng. Chí Tài ơi, gia đình xin vĩnh biệt em. Nghìn trùng xa cách em. Chào em”.

Về phía gia đình Phương Loan, cô em út Kim Phụng lên nói lời tiễn biệt anh rể. Kim Phụng rưng rưng nước mắt: “Đây là lời cuối cùng của em gửi cho anh Tài. Em là em út nên anh Tài thương lắm, đòi gì anh Tài cũng chiều. Anh Tài thích ăn bò bía lắm, mỗi lần ăn gì anh cũng ngồi cạnh em để lo cho anh. Em không muốn khóc để làm cho chị Loan buồn thêm. Anh ra đi về thiên đàng, cầu nguyện cho chị Loan và mọi người trong gia đình được mạnh khoẻ. Anh về nơi ấy được bình an và hạnh phúc nha. Vĩnh biệt anh”.

Lễ an táng nghệ sĩ Chí Tài diễn ra ở Nhà thờ Giáo xứ Thánh Linh (Holy Spirit Catholic Church), Fountain Valley, California. 4h sáng ngày 20/12 (giờ Việt Nam), linh cữu cố danh hài được đưa vào phòng hỏa thiêu.

Tác giả: Đỗ Quyên

Nguồn tin: Báo Tiền phong