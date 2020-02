Vợ gào khóc kéo thi thể chồng bị xe tải cán chết vào lề ở Hà Nội

Your browser does not support the video tag.

Khoảng 5 giờ 40 phút sáng 21.2 xảy ra tai nạn thương tâm tại quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Chạy trên quốc lộ 1A theo hướng đi Hà Nam, xe tải khi qua địa bàn xã Quất Động đã va chạm với xe máy của người đàn ông chở vợ.

Tai nạn khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường. Thật đáng buồn khi anh chồng bị xe tải cán qua người dẫn đến tử vong tại chỗ, còn chị vợ may mắn thoát chết.

Camera hành trình của tài xế container đi qua đó, quay lại cảnh vợ gào knie6nkhi cùng một nam thanh niên kéo thi thể chồng vào lề phải khiến dân mạng xót xa. Nhiều người gửi lời chia buồn đến chị.

CSGT tại hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo của người dân, CSGT đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Nhân Hoàng

Nguồn tin: Báo Một thế giới