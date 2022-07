Vợ cựu thiếu tướng cảnh sát biển bị truy tố vì giúp chồng nhận hối lộ

Hai cựu thiếu tướng cảnh sát biển Lê Xuân Thanh (trái) và Lê Văn Minh (phải) khi còn đương chức - Ảnh: Đ.X.

Viện kiểm sát quân sự trung ương đã ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can, trong đó có nhiều cựu sĩ quan cảnh sát biển liên quan đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam do 'trùm buôn lậu' Phan Thanh Hữu (sinh năm 1957, giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu.

11 lần nhận tổng số tiền 1,8 tỉ đồng

Trong vụ án trên, ngoài hành vi nhận hối lộ của các ông Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4) và Lê Xuân Thanh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3), cáo trạng của viện kiểm sát còn nêu rõ vợ của hai cựu sĩ quan cấp tướng này trực tiếp nhận tiền từ người buôn lậu.

Cáo trạng nêu rõ, khi tiếp nhận xăng nhập lậu từ Singapore đưa về vùng biển Việt Nam, Phan Thanh Hữu đều liên lạc, gọi điện, nhắn tin báo cho cựu tư lệnh Lê Văn Minh biết để giúp đỡ, bảo kê, không bị kiểm tra bắt giữ.

Hằng tháng, Hữu chi tiền để hối lộ cho Lê Văn Minh trực tiếp hoặc thông qua vợ, con của Minh với tổng số tiền là 6,9 tỉ đồng.

Tương tự, thông qua sự giới thiệu của Lê Văn Minh, Phan Thanh Hữu tiếp cận cựu thiếu tướng Lê Xuân Thanh để đặt vấn đề bảo kê đường dây buôn lậu xăng dầu của Hữu và đồng phạm.

Từ tháng 3-2020, Phan Thanh Hữu đã chỉ đạo con trai hằng tháng hối lộ cho ông Thanh bằng cách mang tiền đến Bà Rịa - Vũng Tàu để đưa cho bà Phan Thị Xuân là vợ ông Thanh. Tổng số tiền Hữu khai hối lộ cho ông Thanh là 1,8 tỉ đồng.

Đáng chú ý, cùng với cựu tư lệnh Lê Xuân Thanh, vợ ông là bà Phan Thị Xuân cũng bị truy tố về tội nhận hối lộ với vai trò giúp sức cho chồng. Bà Xuân bị cáo buộc có 11 lần nhận tổng số tiền 1,8 tỉ đồng từ Phan Thanh Hữu thông qua Hoàng Anh.

2 cựu thiếu tướng đã khắc phục xong thiệt hại

Đối với bà Trần Thị Liên (vợ cựu thiếu tướng Lê Văn Minh) và con gái Lê Diệu Linh, cáo trạng cho rằng 2 phụ nữ này nhận tiền nhưng không biết đó là khoản mà Phan Thanh Hữu đưa hối lộ cho ông Lê Văn Minh.

Quá trình điều tra, bà Liên nhận thức được đó là tiền bất chính nên đã nộp lại 1,25 tỉ đồng. Ông Minh cũng nộp lại 450 triệu đồng mà vợ đã nhận để khắc phục.

Cáo trạng nêu rõ, hành vi của Trần Thị Liên có dấu hiệu tội nhận hối lộ hoặc lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn trục lợi. Nhưng xét ý thức, động cơ, tính chất mức độ hành vi thấy không cần thiết phải xử lý hình sự.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ tổng số tiền hơn 34 tỉ đồng. Trong đó, 2 cựu thiếu tướng Lê Văn Minh và Lê Xuân Thanh được ghi nhận đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại bị cáo buộc gây ra.

Ngoài 2 cựu thiếu tướng cảnh sát biển, 4 bị can khác bị truy tố cùng tội nhận hối lộ theo điểm a, khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự gồm: Nguyễn Văn An; Nguyễn Văn Hùng (50 tuổi, cựu thượng tá, đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh); Phạm Văn Trên (53 tuổi, cựu đại tá, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh); Nguyễn Thanh Lâm (50 tuổi, cựu trung tá, hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng).

Viện kiểm sát quân sự trung ương cũng truy tố 4 bị can khác cùng về tội nhận hối lộ quy định tại điểm c, đ, khoản 2, điều 354 Bộ luật hình sự (nhận hối lộ từ 100 - 500 triệu đồng, gây thiệt hại từ 1 - 3 tỉ đồng), gồm:

Sơn Hoàng Ngự (41 tuổi, cựu thượng úy, nhân viên Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh); Lưu Thế Đức (41 tuổi, cựu thiếu tá, phó đoàn trưởng Đoàn trinh sát số 2, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển); Lê Văn Phương (58 tuổi, cựu thượng tá, phó Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Trà Vinh); Phạm Hồ Hải (53 tuổi, trú TP Cần Thơ).

Ngoài ra, bị can Cao Phước Hoài (26 tuổi, trú tại Bình Định, anh họ của vợ Nguyễn Văn An đồng thời là nhân viên tại cây xăng Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, TP.HCM do Nguyễn Văn An quản lý) bị truy tố tội không tố giác tội phạm.

Phiên tòa xét xử 2 cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển và 12 bị cáo liên quan dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ 12-7 đến 14-7) tại Tòa án quân sự thủ đô Hà Nội do thẩm phán, thượng tá Nguyễn Hồng Phong làm chủ tọa.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ