Vợ chồng nghèo thắt lòng nhìn con nhỏ đau đớn vì mắc bệnh hiểm nghèo, không có tiền chữa trị

Anh Nguyễn Quang Nghị và chị Nguyễn Thị Thùy Sương (SN 1994), trú tại thôn Xuân Quy, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) có với nhau 2 người con. Tưởng chừng như cuộc sống đôi vợ chồng trẻ sẽ êm đềm, hạnh phúc thì tai họa bất ngờ ập đến khi đứa con út là cháu Nguyễn Thảo My (SN 2019) bị ung thư máu, hiện đang phải điều trị tại BV TW Huế.

Nhận hung tin con gái mắc bệnh hiểm nghèo, chị Sương lòng như thắt lại. Đôi vợ chồng trẻ rơi vào tình cảnh rối bời vì thương con và lo không biết lấy tiền ở đâu để cho con đi điều trị.

Cháu My hiện đang được điều trị tại BV TW Huế.

Trò chuyện với PV, chị Sương cho biết, từ khi ra đời My là một đứa trẻ khỏe mạnh, không mắc bệnh bẩm sinh. Thế nhưng, vào dịp giáp Tết Nguyên đán vừa rồi, cháu bỗng liên tục kêu đau, hay khóc nên vợ chồng tôi đưa con đến khám ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Tại đây, vợ chồng tôi như chết lặng khi nghe bác sĩ chẩn đoán cháu bị ung thư máu giai đoạn đầu, nếu không chữa trị kịp thời thì khó giữ tính mạng.

"Mùng 2 Tết, chồng tôi đưa con vào BV TW Huế chữa bệnh. Trong lúc đang điều trị tại khoa Ung bướu, cháu lại bị mắc COVID-19. Sau khi chồng con vào viện, tôi ở nhà chạy vạy, đi làm thêm đủ nghề để kiếm tiền chữa trị cho con. Thế rồi tôi cũng không may mắc COVID-19 phải ở nhà điều trị. Cuộc sống vợ chồng tôi từ khi lấy nhau chưa khi nào rơi vào tình cảnh éo le như thế", chị Sương tâm sự.

Được biết, vợ chồng anh Nghị và chị Thương không có việc làm ổn định, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Hiện họ đang sinh sống cùng nhà nội. Ông bà nội làm nghề đi biển, thu nhập cũng chẳng được là bao nên không giúp được gì nhiều cho cháu My điều trị.

Sau những lần xạ trị, mái tóc của cháu My đã rụng dần.

Lặng nhìn đứa con nhỏ với mái tóc rụng dần sau những lần xạ trị, chị Sương buồn bã nói: "Thương con nhưng bây giờ cũng không biết làm gì hơn. Chỉ biết mong các tấm lòng thơm thảo quan tâm, hỗ trợ gia đình tôi để có thêm kinh phí giúp cháu điều trị, duy trì sự sống".

Ông Nguyễn Hữu Phận - Phó chủ tịch UBND xã Triệu Độ cho biết, hoàn cảnh của 2 vợ anh Nghị lúc này đang rất khó khăn. Chính quyền địa phương cũng như bà con lối xóm cũng rất quan tâm đến cháu My, nhưng do kinh phí hạn hẹp nên chỉ có thể giúp được trong phạm vi có thể. Mong rằng, các mạnh thường quân có thể chung tay, sẻ chia giúp cháu My có thể điều trị, vượt qua bệnh tật.