Vợ bắt gặp chồng "tằng tịu" cô với hàng xóm trong nhà nghỉ: Bất ngờ thái độ của tiểu tam

Một đoạn video đánh ghen vừa được lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây khiến nhiều người bức xúc về thái độ hung hăng, "mồm 5 miệng 10" của "tiểu tam".

Clip này ghi lại cảnh đi bắt ghen của một cô vợ khi phát hiện chồng và cô hàng xóm có mối quan hệ mờ ám. Cặp nam nữ khóa trái phòng không cho ai vào, thấy vậy người vợ bức xúc lên tiếng: "Bạn bè anh em hàng xóm với nhau đừng có làm cái bài đấy, xấu hổ lắm! Ông H. ông ý đi nhiều lần rồi đâu phải mỗi mình mày".

Người vợ dẫn theo họ hàng, bạn bè đến nhà nghỉ bắt tại trận chồng ngoại tình với cô hàng xóm

Trong lúc bạn bè, người thân cùng chị vợ đứng chờ trước cửa phòng thì cô hàng xóm vẫn loay hoay mở cửa nhưng không được. Sau khi bước ra ngoài, hàng xóm lập tức phân bua: "Em lần đầu tiên chưa làm gì cả". Nhưng không để cho cô nói thêm điều gì, người vợ kéo cả chồng và "tiểu tam" vào phòng nhà nghỉ để nói rõ thực hư.

Người chồng trong suốt quá trình không hề lên tiếng mà im lặng đứng một góc, tỏ vẻ lo lắng. Tuy bị bắt tận tay nhưng cô hàng xóm này vẫn không thừa nhận hành vi của mình, cô còn có thái độ bực tức, cấm những người đi cùng không được quay lại video, có hành động tiến tới giật điện thoại.

Cô hàng xóm vẫn "mồm 5 miệng 10" cãi chối rồi hung hăng chỉ tay, giật điện thoại không cho quay clip.

Đoạn video được lan truyền đã thu hút được hơn 2 triệu lượt xem trên nền tảng tiktok. Nhiều người chỉ trích hành động không đúng mực của cặp gian phu dâm phụ. Bạn H. Loan bình luận: "Chị này còn bình tĩnh lắm rồi chứ gặp mình để xem đôi gian phu dâm phụ còn được ngồi yên mà nói chuyện như thế không. Tội nghiệp người phụ nữ, dẫn cả theo bạn bè đi cùng thế này cũng chẳng vui vẻ gì".

Một bạn khác cũng đồng ý với quan điểm trên: "Nghe chị vợ nói anh chồng cũng không phải lần đầu thật sự chua xót, mà chị kia lại còn là hàng xóm nữa chứ. Nếu không có gì mờ ám mà vào khách sạn thì thật khó tin".

"Định lừa trẻ lên 3 hay sao mà nói chưa làm gì, thế đàng hoàng sao không ra những nơi lịch sự mà ngồi lại phải chui vào đây. Hết đường nói nổi" hay "Mặt dày quá, thế này còn chối được. Chắc gì đã đi với nhau lần đầu, hóng xem mọi chuyện được xử lý như thế nào" , tài khoản Q.Huy bình luận.

Có thái độ gay gắt hơn, bạn N.Hoa chia sẻ: "Đối với những người đã có tư tưởng và hành động ngoại tình như thế này thì nên dứt khoát một lần rồi thôi cho đỡ khổ, cứ phải dây dưa lằng nhằng làm gì chị vợ ơi. Cho cả làng cả xóm, cho anh em bà con biết hết để xem cặp đôi này còn tiếp tục được không. Nên giữ lại những gì xứng đáng với mình. Chúc chị vợ được hạnh phúc và sớm kết thúc được chuyện này".

Chưa rõ kết cục của việc đánh ghen này như thế nào nhưng câu chuyện trên vẫn đang nhận được sự quan tâm sát sao từ cộng đồng mạng.

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn