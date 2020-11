Vĩnh Phúc: Tá hoả phát hiện 2 thanh niên tử vong dưới suối bên cạnh xe máy

Hiện trường vụ việc. Ảnh FB.

Sáng nay (23/11), thông tin từ một số người dân xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngay đầu giờ sáng, họ tá hỏa phát hiện 2 thanh niên tử vong bên cạnh xe máy BKS: 88B1 – 127.08 dưới suối Nhội, đoạn qua cầu Tre, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể, 2 nạn nhân vẫn đội mũ bảo hiểm, cùng xe máy bị chìm sâu dưới nước. Theo nhận định của người dân, đây là khu vực cầu thiếu lan can bảo vệ, có thể 2 người này đi qua đây từ đêm qua (22/11), do trời tối lại bất cẩn nên không may bị ngã xuống nước dẫn đến vụ việc đau lòng.

Nguồn tin của PV tại Công an huyện Tam Đảo đã xác nhận các thông tin trên đồng thời cho biết, hiện Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Tam Đảo đã vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính nạn nhân và nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

