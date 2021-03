Vĩnh Phúc: Nghẹt thở 5 giờ truy bắt kẻ giết người sau va chạm giao thông

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sáng nay (25/3), thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã bắt giữ đối tượng có hành vi giết người sau va chạm giao thông, bỏ trốn trong đêm.

Cụ thể, khoảng 01h46, ngày 24/3, trên đường đi về nhà đến khu vực thôn Đồng Làng, xã Thái Hòa, anh Nguyễn Văn Thực (SN 1993, ở xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) điều khiển xe mô tô BKS 88E1-070.97 xảy ra va chạm với xe mô tô nhãn hiệu Exciter, BKS 88K1-236.48 đi ngược chiều, trên xe có 2 thanh niên.

Sau va chạm, các bên có xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đánh nhau tại khu vực trước cửa cây xăng. Trong quá trình xô xát, anh Thực bị đối tượng lạ mặt dùng dao nhọn đâm vào vùng bụng, sau đó hai đối tượng đi xe máy bỏ chạy về hướng xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.

Anh Thực được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Quân y 109.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi côn đồ, hung hãn, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, dưới sự chỉ đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Lập Thạch đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc tập trung điều tra làm rõ.

Đến 6h45 cùng ngày (sau 5 giờ bỏ trốn), lực lượng công an đã làm rõ, và bắt giữ đối tượng đâm anh Thực là Nguyễn Minh Châu (SN 1985, ở thôn Long Hồ, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) người đi cùng xe với Châu là L.V.T (SN 1986 ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương).

Chia sẻ thông tin liên quan đến quá trình truy tìm, bắt giữ đối tượng, 1 cán bộ công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, bên cạnh công tác phong tỏa, phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã trích suất các camera an ninh được bố trí tại khu vưc ngã 3, ngã 4 trên đường. Qua đó, phát hiện rõ dáng người, màu áo; loại xe, màu sơn và BKS phương tiện do đối tượng sử dụng và các đoạn đường chạy trốn, đi qua...

Nhờ đó, chỉ sau 5 giờ truy tìm, đối tượng gây ra vụ án mạng trên đã bị khống chế, bắt giữ khi đang trốn tại nhà riêng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đang cùng bạn đi chơi đêm về nhà; nạn nhân Nguyễn Văn Thực là công nhân trên địa bàn vừa tan ca, trên đường về nơi ở. Do xảy ra tranh cãi sau va chạm giao thông, đối tượng đã rút dao bấm thủ sẵn trong người để tấn công nạn nhân.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và ban hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Châu về hành vi giết người.

Vụ việc vẫn đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc thụ lý, giải quyết theo quy định.

