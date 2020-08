Việt Nam đặt mua 50 - 150 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 của Nga

Một chuyên gia y tế lấy mẫu xét nghiệm một hành khách tại một trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội hôm 10-8 - Ảnh: REUTERS

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng nay 14-8, Quyền bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam có đặt mua vắc xin ngừa COVID-19 do Nga sản xuất. Đây là loại vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên công bố ra mắt trên thế giới.

Theo đó, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cũng đã có văn bản gửi Chính phủ Việt Nam sẽ tài trợ một số máy móc, sinh phẩm, thiết bị phòng chống COVID-19, bao gồm cả vắc xin vừa ra mắt kể trên.

Sau khi nhận văn bản này, đại diện Việt Nam và Nga đã trao đổi về số lượng vắc xin Việt Nam có thể đặt dao động trong khoảng 50 - 150 triệu liều, trong đó có một phần là phía Nga tặng, một phần là phía Việt Nam trả tiền.

Tuy nhiên, thời điểm tiếp nhận và mua/bán vắc xin vẫn chưa rõ ràng, do còn tiếp tục nhiều thủ tục. Về giá vắc xin cũng chưa rõ phía Nga sẽ bán với giá như công bố hay thấp hơn giá này.

Ngay sau có thông tin Việt Nam mua vắc xin Nga, Hãng tin Reuters đã đưa tin và hàng loạt tờ báo quốc tế đã đăng lại như báo New York Times (Mỹ), Times of India (Ấn Độ), The Star (Malaysia), Straits Times (Singapore), Bangkok Post (Thái Lan)...

Theo Reuters, "hiện chưa có thông tin Việt Nam sẽ mua bao nhiêu liều vắc xin từ Nga. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục phát triển vắc xin của mình".

Hôm 11-8, Tổng thống Vladimir Putin thông báo Nga đã đăng ký loại vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới có tên Sputnik V. Vắc xin này do Viện Nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh học quốc gia Gamaleya cùng Viện Nghiên cứu 48 - Bộ Quốc phòng Nga hợp tác phát triển.

Cái tên Sputnik V được lấy theo tên vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới được Liên Xô phóng lên quỹ đạo vào năm 1957.

Người đứng đầu Hội đồng quản trị Công ty R-Pharm, ông Alexey Repik, cho biết giá xuất khẩu vắc xin ngừa COVID-19 của Nga ít nhất là 10 USD cho 2 liều.

Ông Repik cho biết lô vắc xin đầu tiên có thể sẽ khá đắt. Tuy nhiên, ông lưu ý vắc xin sẽ trở nên rẻ hơn khi số lượng sản xuất đạt quy mô công nghiệp đủ lớn.

Đài CNN dẫn thông tin từ ông Kirill Dmitriev - người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) - cho biết vắc xin ngừa COVID-19 của Nga sẽ dần được triển khai dùng cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao trước khi tiêm diện rộng cho người Nga vào tháng 10-2020.

Ông cho biết "an toàn là điều cốt lõi của vắc xin". "Chúng tôi biết rằng công nghệ làm được và chúng tôi sẽ công bố dữ liệu vào tháng 8 và tháng 9 để chứng minh điều đó" - ông Kirill Dmitriev nói.

Trước những hoài nghi từ một số nước phương Tây, Bộ trưởng y tế Nga Mikhail Murashko vừa qua đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc nói vắc xin Nga "nguy hiểm cho người dùng". Ông cho biết lô vắc xin đầu tiên sẽ tới tay người dân Nga trong vòng 2 tuần nữa.

Tác giả: LAN ANH - BẢO ANH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ