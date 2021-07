Trong vô vàn loại cá đặc sản ở Việt Nam, cá chình là một trong những loại có giá trị cao và được nhiều người săn lùng bậc nhất.

Không chỉ ở trong nước, đã từng có nhiều thương lái Nhật Bản, Hàn Quốc tìm sang nước ta để mua cá chình. Nhu cầu về loài cá này ngày một tăng cao, dù mức giá gấp nhiều lần các loại cá khác nhưng cũng không làm giảm độ hot của nó.

Gần đây, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những clip về việc nuôi cá chình, cho thấy một điểm sáng mới trong việc chăn nuôi loại cá đặc sản này.

Việt Nam có thứ đặc sản tiền triệu được coi như "linh dược", nhiều người nước ngoài cũng phải "săn lùng"

Dành cho những ai chưa biết thì cá chình là 1 loại cá nước ngọt, thường có màu đen, thân hình tròn lẳn, to cỡ cổ tay, thân dài chừng 40 - 50cm. Thịt cá chình ăn béo, thơm, lành tính và quan trọng là rất tốt cho sức khoẻ. Nó còn được gọi là loài cá "linh dược" vì rất tốt cho sức khoẻ của nam giới.

Cá chình thường có giá khoảng 350k - 400k/ kg, có lúc lên tới 500k/kg, tuỳ loại và tuỳ kích thước. Có những con cá to đã lên tới vài triệu đồng/ con. Người ta thường sử dụng để chế biến thành các món như om chuối đậu, nướng, om măng chua, xé phay, ăn lẩu... Dù là cách chế biến nào thì cá chình cũng giữ được độ thơm ngon và béo.

Hiện nay, cá chình vẫn là loại thực phẩm được yêu thích và săn lùng bởi độ ngon và cả những công dụng đặc biệt của nó. Nếu có cơ hội, bạn nhất định phải thử loại cá này nhé!

Nguồn: TikTok @lantranphuong7

Tác giả: Duy Ngọc

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị