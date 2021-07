Video: Vỡ đập ở Nội Mông, Trung Quốc do mưa lớn

Vào ngày 18/7, các đập trên của hồ chứa Yong'an và Xinfa đã bị vỡ và sụp đổ khi mực nước sông Nuomin liên tục dâng cao vì mưa lớn, theo Nhân dân nhật báo (People's Daily). Vụ sập đập đã ảnh hưởng đến 16.660 người, làm ngập 21.708,1 ha đất nông nghiệp và phá hủy 22 cây cầu, 124 cống nước và 15,6 km đường cao tốc.

Vào lúc 8 giờ tối cùng ngày, cơ quan quản lý phòng chống lũ lụt quốc gia ban hành ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 và cử một nhóm công tác đến hiện trường để hướng dẫn và hỗ trợ quản lý tình huống khẩn cấp địa phương.

Người dân địa phương đã được sơ tán đến những nơi an toàn trước khi vụ vỡ đập xảy ra. May mắn chưa ghi nhận thương tích nào liên quan đến vụ việc.

Tác giả: PHƯƠNG ANH

Nguồn tin: Báo VTC News