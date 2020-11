Your browser does not support the video tag.

Phút 47 trận đấu giữa Hà Nội FC và Sài Gòn FC tại vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2020, tiền vệ Quang Hải đã có pha vô lê cực đẳng cấp xé lưới Sài Gòn FC.

Cụ thể, bóng được hậu vệ áo hồng phá ra đúng đà băng vào của Quang Hải, anh lập tức ra chân, bóng đi căng và hiểm găm thẳng vào lưới đội khách giúp Hà Nội nâng tỉ số lên thành 2-1.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Giao thông