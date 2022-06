Video: Người phụ nữ đột nhiển đổ gục khiến dân mạng hốt hoảng suy đoán đến một nguyên nhân

Your browser does not support the video tag.

Một người phụ nữ trong lúc đứng lên cõng con gái được một đoạn bỗng nhiên chóng mặt và ngã gục trên bậc tam cấp khiến những người xung quanh hoảng hốt.

Ngay khi xem đoạn clip nhiều người đều cho rằng người phụ nữ đang mắc căn bệnh thiếu máu não, một căn bệnh đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa trong thời gian gần đây.

Theo các chuyên gia, bệnh thiếu máu não là tình trạng lưu lượng máu tới não bị giảm, từ đó, lượng oxy và dưỡng chất cung cấp cho não bộ giảm theo, các tế bào thần kinh thiếu năng lượng. Vì thế, cấu trúc và chức năng của hệ thần kinh trung ương bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những trường hợp bị nhẹ thì giống như trường hợp người phụ nữ trong video là bị hoa mắt, ù tai và chóng mặt dẫn đến ngất hoặc xay xẩm mặt mày. Trong trường hợp bị nặng, người bệnh có thể bị liệt thậm chí có thể tử vong. Theo WHO, đây là bệnh gây tử vong cao thứ 3 sau tim mạch và ung thư.

Chưa rõ tình trạng của người phụ nữ ra sao, tuy nhiên các bác sĩ vẫn khuyên nhiều người ngoài biểu hiện giống như trong video thì khi có các dấu hiệu như đau đầu, tê bì chân tay, rối loạn giấc ngủ hay suy giảm trí nhớ thì nên đến trung tâm y tế để xác định xem mình có bị thiếu máu não hay không.

