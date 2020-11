Video: Lặng người hình ảnh người đàn ông chỉ xin đi nhờ xe về thăm vợ con bị sạt lở đất, không nhận tiền

Những ngày qua, tại nhiều tỉnh miền Trung diễn ra tình trạng mưa lũ, sạt lở đất nghiêm trọng khiến nhiều người dân thiệt mạng.

Riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra nhiều vụ sạt lở đất kinh hoàng vùi lấp nhiều nhà dân, khiến nhiều người tử vong và bị thương phải nhập viện. Trong số các nạn nhân có một người phụ nữ mang bầu và hai cháu cháu nhỏ phải nhập viện Bắc Trà My.

Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội nhận sự thương cảm của nhiều người. (Nguồn mạng xã hội).

Mời đây, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh người đàn ông khắc khổ, đứng bên đường xin đi nhờ xe về thăm vợ đang mang bầu và hai con phải nhập viện do bị sạt lở đất. Người đàn ông trong clip được đăng tải trên mạng xã hội là chồng của nạn nhân nghe tin dữ đã về quê để thăm vợ con, nhưng do giao thông đi lại gặp khó khăn và người đàn ông này đừng bên đường để nhờ xe đi về quê thăm vợ con đang nằm viện.

Theo nội dung do tài khoản Tam Kỳ, clip Lê Bin chia sẻ "Cho em xin xe đi thôi chứ em không cần tiền" Câu nói nghe mà xót xa, thương anh quá, anh chỉ muốn được gặp mặt người thân của anh ngay lúc này thôi. Anh Nguyễn Cao Tùng đi làm ăn ở xa, nhà bị sạt lở ở Trà Leng, vợ anh đang mang thai rất may lúc sạt lở có việc nên đi ra ngoài. Hai đứa con nhỏ 8 và 5 tuổi ở nhà cùng ông bà ngoại thì bị sạt lở vùi lấp, bà ngoại và 2 cháu được cứu sống, ông ngoại thì tìm được thi thể sau đó".

Hình ảnh người đàn ông chỉ xin được đi nhờ xe về thăm vợ con nằm viện do sạt lở đất, không xin tiền khiến cộng đồng mạng thương cảm. (ảnh cắt từ clip).

"Hiện tại vợ và 2 con đang nằm ở Bệnh viện Đa Khoa, mẹ vợ thì nằm ở Bệnh viện Bắc Trà My. Anh phải chạy lên chạy xuống 2 bệnh viện để lo cho người thân. Sau khi đoàn đi từ thiện giúp đỡ bà con bị sạt lở thì gặp anh xin xe xuống Tam Kỳ, đoàn đã cho anh lên xe và gửi anh ít tiền, sáng nay đoàn cũng đến trực tiếp Bệnh viện để thăm hỏi, động viên gia đình", nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo thông tin trên VTC News, "Người đàn ông này là Nguyễn Cao Tùng (32 tuổi, ngụ xã Trà Leng). Anh là cha của Nguyễn Trần Sa Ny (5 tuổi) và Hồ Hà My (8 tuổi, con riêng của vợ) bị thương trong vụ sạt lở mà PLO đã viết trong bài báo ngày hôm trước: “Tang thương một gia đình ở Trà Leng”.

Anh Nguyễn Cao Tùng đang chăm con tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam. Ảnh: THANH NHẬT-VTC News

Anh Tùng cho hay khi đang đi làm công nhân ở xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn, Quảng Nam), anh nghe người ta nói rằng thôn 1, xã Trà Leng bị sạt lở, nhiều người mất tích.

“Nóng ruột! Tôi xin ông chủ về ngay trong đêm nhưng ông chủ không cho. Sáng dậy tôi trốn về, phải băng qua năm con suối, đi bộ tám tiếng đồng hồ mới tới nhà. Vừa đi vừa mơ màng, không nghĩ được gì, chỉ muốn về gặp con thôi...”, anh Tùng nhớ lại.

3 giờ chiều ngày 30/10, anh về đến tiệm tạp hoá trên đường vào nhà thì nghe một người dân nói: “Đừng về, vợ con đưa hết xuống bệnh viện dưới Tam Kỳ rồi”. Không nghĩ được gì, anh bật khóc quay ngược ra đường đón xe tìm vợ con.

“Chân tôi đi như chạy, bụng đói. Gặp mấy anh chị từ thiện, tôi xin đi xe mà họ cho tiền, tôi sợ họ không cho đi nên nói “em không nhận tiền, em chỉ cần xin xe đi thôi”, anh Tùng kể.

Anh Tùng nhờ đi xe đến bệnh viện đa khoa Quảng Nam lúc 20 giờ. Gặp vợ con, anh mới hết lo sợ vì họ vẫn còn sống. “Không có gì bằng được ở bên người thân. Chỉ quá buồn vì bố vợ mất rồi!”, mắt anh vẫn đỏ hoe khi nhắc về chuyện người bố vợ bị núi vùi lấp.

"Về tình hình sức khỏe của người thân anh Tùng tại bệnh viện, bé Hồ Hà My bị đa chấn thương, gãy xương đùi, tổn thương vùng đầu. Bé Nguyễn Trần Sa Ny bị thương nhẹ. Hiện sức khoẻ của hai bé dần ổn định và đang được đội ngũ y tế nơi đây theo dõi, điều trị", dẫn thông tin từ VTC News.

