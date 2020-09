Your browser does not support the video tag.

Video chia tay chính trường xúc động của Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Theo Sputnik, sáng 16/9 trước khi từ chức, cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã chia sẻ trên tài khoản Twitter đoạn video xúc động tổng kết lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong thời gian tại nhiệm.

Đoạn video dài 1 phút này nhắc lại các cuộc gặp gỡ và những khoảnh khắc đáng nhớ của ông với các lãnh đạo thế giới trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhiều lãnh đạo khác.

Một trong những khoảnh khắc đó là màn bắt tay kéo dài 19 giây với Tổng thống Trump và khoảnh khắc hai nhà lãnh đạo tươi cười chụp selfie cùng nhau. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng xuất hiện trong đoạn video với cái ôm ghì chặt. Kết thúc đoạn video, ông Abe gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người và kêu gọi tiếp tục ủng hộ cho nội các mới của Nhật Bản.

Ông Abe Shinzo ngày 16/9 chính thức từ chức khỏi cương vị thủ tướng lâu đời nhất ở Nhật Bản. Ông quyết định rời chính trường do vấn đề sức khỏe.

Người kế nhiệm ông Abe là Chánh văn phòng Suga Yoshihide. Ông Suga chính thức trở thành tân thủ tướng của Nhật Bản vào hôm qua sau khi đắc cử vị trí chủ tịch đảng Dân chủ Tự do cầm quyền hôm 14/9 và được quốc hội thông qua ngày 16/9.

