Video: Cận cảnh màn giải cứu thành công nhóm phụ nữ và trẻ em mắc kẹt trên núi khi nhập cảnh trái phép

Theo thông tin từ lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, đơn bị này vừa giải cứu 5 phụ nữ và 1 cháu bé 2 tuổi bị mắc kẹt trên vách đá khi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Bộ đội Biên phòng giải cứu thành công bé trai 2 tuổi theo mẹ nhập cảnh trái phép về Việt Nam bị mắc kẹt ở vách đá.

Theo nội dung vụ việc, vào khoảng 13h30’ ngày 16/2, lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực giữa mốc 857 và 858 (thuộc xóm Khưa Thoang, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) phát hiện 2 người đàn ông Việt Nam là Ly Seo Súa (SN 1991, trú tại huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) và Đầu Công Dũng (SN 1975, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước.

Từ lời khai của hai người này, lực lượng chức năng xác định trên núi còn 5 phụ nữ và 1 cháu bé khoảng 2 tuổi bị kẹt do vách đá cao, trời mưa, đường trơn trượt. Sau 3 giờ tiến hành tiếp cận, giải cứu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn đã đưa được nhóm phụ nữ, trẻ em nói trên xuống núi an toàn.

Video ghi lại cảnh lực lượng Biên phòng giải cứu nhóm người nhập cảnh trái phép bị mắc kẹt trên núi.

Nhóm phụ nữ nhập cảnh trái phép khai nhận gồm Nguyễn Kim N., Nguyễn Thị Anh Đ. (cùng trú tại huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Danh T. (trú thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), Hoàng Thị T. (trú tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) và Lâm Thị Cẩm T. cùng con nhỏ sinh năm 2020 (trú huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh).

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạnđã hoàn thành thủ tục và đưa nhóm người nhập cảnh trái phép này đi cách ly y tế theo quy định.

Tác giả: Nhật Quang

Nguồn tin: Pháp luật plus