VIDEO: Cảm động khoảnh khắc Văn Đức được mẹ động viên sau chấn thương

Phan Văn Đức dính chấn thương chỉ sau 18 phút thi đấu trên sân ở cuộc đối đầu giữa Sài Gòn FC và SLNA trên sân Thống Nhất. Dù nhận được sự chăm sóc của các bác sĩ song Văn Đức không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải rời sân.

Khi trận đấu khép lại, Văn Đức tiến về phía khán đài để gặp gia đình. Bố mẹ anh từ Vinh đã có mặt ở sân Thống Nhất cổ vũ con thi đấu. Tuy nhiên, khi chứng kiến Văn Đức bị đau ngay trong hiệp 1, bố mẹ của tiền đạo này không khỏi lo lắng.

Văn Đức được mẹ xoa đầu động viên

Văn Đức đứng dưới sân, ngước mặt lên để trò chuyện cùng bố mẹ. Bà Vũ Thị Hiền lo lắng hỏi con trai bước đi có còn đau không, có được về nhà ở Nghệ An với vợ con trước không hay bay thẳng ra Hà Nội hội quân đội tuyển. Văn Đức nắm tay bố mẹ rồi cho biết con ổn và chỉ đi hơn chục ngày rồi lại về.

Trước khi chia tay, Văn Đức còn được mẹ xoa đầu động viên. Dù đã khôn lớn thành tài song trong mắt bố mẹ, Văn Đức vẫn còn rất bé bỏng. Không thể giúp đỡ gì hơn cho con trai, bà Hiền chỉ biết xoa đầu để mong con sớm bình phục, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp quần đùi áo số.

Khoảnh khắc này khiến người hâm mộ không khỏi cảm động. Bản thân Văn Đức cũng rất trân quý sự yêu thương và ủng hộ từ gia đình. "Cái xoa đầu xua đi mọi khó khăn trong trận đấu trên sân khách ngày hôm nay… Cảm ơn gia đình và tất cả. Sẽ ổn ạ!".

Văn Đức dính chấn thương không nặng

Được biết, chấn thương của Văn Đức không nặng và anh vẫn có thể góp mặt trong đợt hội quân của ĐT Việt Nam trong hôm nay 14/3. Dự kiến, chân sút sinh năm 1996 sẽ bay ra Hà Nội vào buổi chiều để tập trung cùng các đồng đội chuẩn bị cho 2 trận đấu cuối vòng loại 3 World Cup 2022.

ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Oman trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 24/3 và làm khách trước Nhật Bản vào ngày 29/3 tới.

