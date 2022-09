Vì sao ông Sơn xin thôi ‘ngồi ghế’ Giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An?

Cụ thể, ngày 12/9 trao đổi với PV, ông Sơn cho biết, ông đã có đơn xin thôi giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An gửi Sở Y tế Nghệ An (và xin cả không giữ chức vụ quản lý). Hiện tại chưa có quyết định cuối cùng từ Sở Y tế Nghệ An cũng như UBND tỉnh Nghệ An.

Về lý do, ông Huỳnh Phúc Sơn cho rằng vì lý do gần đây sức khoẻ yếu và tuổi lại cao nên mới có đơn xin nghỉ. Trước thông tin cho rằng có phải do sau khi thành lập bệnh viện, cơ sở vật chất nơi đây thiếu thốn và chịu nhiều áp lực nên mới có quyết định như trên?

Giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An Huỳnh Phúc Sơn phủ nhận và trả lời nguyên nhân chính vẫn là do sức khoẻ cá nhân.

Bệnh viện Da liễu Nghệ An nơi ông Huỳnh Phúc Sơn đang làm Giám đốc.

Trước đó, trong tháng 12/2019, tại TP. Vinh, Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Bệnh viện Da liễu và bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc bệnh viện.

Bệnh viện Da liễu Nghệ An tiền thân là Trạm da liễu Nghệ An, được thành lập từ năm 1964. Đến năm 2006, trạm này được nâng cấp thành Trung tâm chống Phong - Da liễu Nghệ An. Tuy nhiên, đến nay nhu cầu bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh da, bệnh lây qua đường tình dục và chăm sóc da thẩm mỹ tại trung tâm này đang ngày càng tăng.

Năm 2019 lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc bệnh viện Da liễu Nghệ An cho ông Huỳnh Phúc Sơn (Ông Sơn thứ nhất từ phải sang) Ảnh Từ Thành.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Nghệ An quyết định thành lập Bệnh viện Da liễu Nghệ An trên cơ sở nâng cấp Trung tâm chống Phong – Da liễu. Sau khi thành lập, bệnh viện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến tỉnh, hạng 3, trực thuộc Sở Y tế Nghệ An, sẽ chịu sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế và Bệnh viện Da liễu Trung ương. Thời gian đầu thành lập, bệnh viện là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên.

Sau khi thành lập, Bệnh viện Da liễu Nghệ An vẫn giữ chức năng phòng và khám chữa bệnh phong, bệnh lây qua đường tình dục, các bệnh về da, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ da. Bệnh viện sẽ có quy mô 50 giường bệnh, 2 phòng và không quá 6 khoa. Bệnh viện Da liễu Nghệ An đã chuyển trụ sở từ số 142, đường Lê Hồng Phong sang số 130, đường Lê Hồng Phong, phường Trường Thi, TP. Vinh.

Từ năm 2017, ông Huỳnh Phúc Sơn là Giám đốc Trung tâm chống Phong - Da liễu. Năm 2019 sau khi chuyển sang Bệnh viện Da liễu Nghệ An thì ông Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc cho đến nay.

Tác giả: Trọng Đức

Nguồn tin: ĐSPL/NĐT