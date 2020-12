Vì sao ông già Noel dùng tuần lộc đi tặng quà?

Trẻ em trên toàn thế giới đều háo hức được nhận quà của ông già Noel trong đêm Giáng sinh.

Nhắc đến Giáng Sinh, tất nhiên mọi người sẽ nghĩ ngay đến ông già Noel - một nhân vật được biết đến với sự phúc hậu, hiền lành và luôn mang đến những món quà đầy màu sắc cho trẻ em.

Theo truyền thuyết, ông già Noel sẽ mặc bộ trang phục màu đỏ có viền trắng để đi phát quà cho các em nhỏ. Và ông sẽ di chuyển khắp nơi bằng cỗ xe được kéo bởi những con tuần lộc biết bay.

Những con tuần lộc trên cỗ xe của ông già Noel được xuất phát từ bài thơ "The Night Before Christmas" của Clement C. Moore vào năm 1823.

Ban đầu chỉ có 8 con chia thành hai hàng cân bằng, kéo cỗ xe bay đi khắp nơi trong đêm. Tên của chúng lần lượt là: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder và Blitzen.

Nhưng chỉ với 8 chú tuần lộc, tại những nơi có nhiều sương mù thì việc di chuyển của cỗ xe trở nên rất khó khăn khiến việc phát quà cho các em nhỏ cũng không được đảm bảo tốt.

May mắn thay, ông già Noel đã tìm thấy Rudolph, chú tuần lộc với một chiếc mũi màu đỏ có thể rực sáng trong đêm. Chính vì thế mà Rudolph đã được gia nhập đoàn phát quà của ông già Noel với vai trò là chú tuần lộc đầu đàn soi sáng cho cả đoàn.

9 con tuần lộc cùng ông già Noel đi phát quà.

Có rất nhiều loài động vật có thể kéo xe, nhưng ông già Noel, Santa Claus chỉ sử dụng tuần lộc để kéo chiếc xe gỗ, đi phát quà cho trẻ em vào đêm Giáng sinh.

Theo truyền thuyết, những con tuần lộc này sẽ sở hữu chiếc sừng có “phép”. Chúng có thể thu thập những ước mơ, nguyện vọng của trẻ em trên khắp thế giới và thông báo đến cho ông già Noel để ông thực hiện ước mơ đó.

Ngoài ra, theo các nền văn hóa tại các nước Bắc Âu khác, từ lâu, người Phần Lan đã sử dụng loài tuần lộc làm phương tiện sinh sống.

Bên cạnh đó theo các nhà khoa học, tuần lộc có thể chạy nhanh 80km một giờ, nhất là khi bị truy đuổi nó sẽ phi nước đại rất nhanh. Sinh sống tại vùng Bắc Cực khắc nghiệt, những con tuần lộc có khả năng thích nghi với băng giá qua nhiều thế kỷ, giúp chúng tồn tại trong khí hậu khắc nghiệt.

Tuần lộc được lựa chọn kéo xe quà nhờ những ưu điểm đặc biệt.

Bộ lông của tuần lộc có khả năng cách nhiệt, giữ ấm tốt khi chúng băng qua các dòng sông băng và hồ trong quá trình di chuyển.

Các con tuần lộc đực sẽ rụng sừng vào cuối mùa giao phối (đầu tháng 12). Nhưng các con cái vẫn giữ được chiếc sừng mỏng của mình trong suốt mùa đông.

Kể từ đó, cứ đến mùa Giáng Sinh là ông già Noel lại cưỡi 9 chú tuần lộc đi đến khắp mọi nơi trên thế giới để phát quà cho các em nhỏ. Cũng chính vì vậy mà ông già Noel luôn được các em nhỏ yêu quý và mong đợi được gặp.

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com