Vì sao nhiều đối tượng muốn 'điều chuyển' Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Theo Đại tá Đinh Văn Nơi, tỉnh An Giang có hơn 100 km đường biên giới giáp Campuchia, là nơi các đối tượng buôn lậu xuyên quốc gia nhắm tới. Đặc biệt, tình trạng buôn lậu, sản xuất hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng mang lại lợi nhuận rất cao nên nhiều “đầu nậu” vận chuyển, mua bán hàng lậu, hàng gian, hàng giả “núp bóng” doanh nghiệp hoạt động mạnh ở tuyến biên giới.

Trước tình hình diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, sau hơn nửa năm về nhận nhiệm vụ tại Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo triệt phá thành công nhiều vụ án lớn, bắt nhiều nghi phạm.

Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ bắt 51kg vàng.

Cụ thể, trong một vụ án phóng hỏa “giết người” xảy ra tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú Đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an xác định hai kẻ tạt xăng vào nhà chị D. rồi phóng hỏa đốt.

Tiếp theo, Đại tá Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo trực tiếp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp bắt quả tang một nhóm đối tượng vận chuyển 51kg vàng 9999 không lẫn tạp chất từ Campuchia về Việt Nam. Bên cạnh đó, Công an tỉnh An Giang cũng đã triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ, do Huỳnh Trần Hùng cầm đầu. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm, lực lượng cảnh sát thu giữ 3 khẩu súng, 9 viên đạn cùng nhiều loại ma túy.

Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đinh Văn Nơi, Công an tỉnh vừa phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tiến hành kiểm tra hành chính 03 căn nhà trên địa bàn phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc. Qua đó, đã phát hiện và thu giữ trên 1.140 sản phẩm và hơn 1.3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ.

Gần đây, Đại tá Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo lực lượng chức năng khám xét và bắt khẩn cấp đối tượng Trần Trí Mãnh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong thời gian dài với quy mô lớn. Tại cơ quan công an, Mãnh khai do lo sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn phi pháp nên đã cùng một số đồng phạm bàn cách dùng tiền để nhờ người “điều” Đại tá Đinh Văn Nơi ra khỏi địa bàn tỉnh An Giang.

Trước sự việc đối tượng dùng tiền để "điều" Đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: "Thời gian qua các nhóm tội phạm không chỉ muốn dùng tiền để "điều" ông đi, mà thậm chí còn sử dụng các thủ đoạn nguy hiểm để đe dọa cá nhân ông, hòng khiến bản thân ông chùn bước. Không chỉ vậy, nhiều nghi can còn muốn dùng mối quan hệ quen biết để tiếp cận ông nhằm mục đích có lợi cho họ, nhưng ông thẳng thừng nói không với những người này, để đấu tranh cương quyết với tội phạm".

Thời gian qua Công an tỉnh An Giang đã quyết liệt tổ chức tấn công, truy bắt các đối tượng liên quan đến tệ nạn xã hội đặc biệt là những kẻ buôn lậu, hàng gian, hàng giả dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đinh Văn Nơi. Đây cũng chính là câu trả lời vì sao nhiều đối tượng như Trần Trí Mãnh và nhiều đối tượng khác muốn "điều chuyển" Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác nhằm để bọn chúng dễ dàng thực hiện các hoạt động bất chính.

