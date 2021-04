Vì sao nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An bị khởi tố?

Trong tỉnh

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Nghệ An cho biết, đã khởi tố bị can đối với ông Lương Thanh Hải, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.