Vì sao lắp bánh xe ô tô cho xe máy sẽ là một ý tưởng tồi tệ?

Như những gì bạn thấy, khi chạy, chiếc xe máy sẽ thường xuyên phải nghiêng một chút để giữ cân bằng. Tuy nhiên, với một chiếc ô tô, điều này sẽ không cần thiết vì đã có các lò xo cứng và thanh cân bằng. Lốp ô tô cần thẳng để có độ bám tối đa vào mặt đường. Một chiếc lốp xe có độ bám tối đa khi chiều rộng gai lốp của nó tiếp xúc với mặt đường.

Mặt khác, khi chạy xe máy cần phải nghiêng người để quay với tốc độ nhanh hơn. Lốp xe máy được chế tạo để nghiêng. Cấu tạo bánh xe là tròn, không vuông góc với mặt đường như lốp xe hơi.

Ở video kể trên, chúng ta có thể quan sát những gì đang diễn ra với lốp xe hơi ở phía sau của một chiếc Honda Valkyrie. Nhìn bề ngoài, điều này có vẻ như là một ý tưởng tốt cho một chiếc xe máy lớn và nặng, đặc biệt là nếu nó đi nhiều trên đường cao tốc, nơi không có nhiều khúc cua và không có độ nghiêng nhiều. Tuy nhiên, video này lại được quay tại Tail of the Dragon, ở biên giới của Bắc Carolina và Tennessee với 318 cung đường cong chỉ trong vòng 11 dặm (17,7 km). Người lái sẽ phải thường xuyên đánh xe nghiêng thì việc thay thế lốp ô tô cho xe máy có thể dẫn đến những tình huống xấu.

Khi chiếc xe máy nghiêng để giữ cân bằng, chỉ có phần rìa của lốp xe bị bám mặt đường, những phần khác thì bị lơ lửng không trung. Chỉ có khoảng một phần ba của lốp xe tiếp xúc với đường. Thậm chí tệ hơn, tới những khúc rẽ, bạn càng phải nghiêng người thì càng khó điều khiển xe. Trong những khúc cua đặc biệt khó, độ bám của bánh xe với mặt đường càng ít, nguy cơ mất an toàn càng nhiều.

Không những vậy, với việc phải nghiêng ở một góc lơ lửng, bánh xe cũng sẽ mòn vẹt đi rất nhanh.

Đó cũng là những lý do vì sao, các nhà sản xuất không bao giờ nghĩ tới việc thiết kế một chiếc lốp như của ô tô trên xe máy.