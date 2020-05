Vì sao Hùng Dũng thắng Quang Hải ở giải Quả bóng Vàng?

Tối 26/5, vượt qua người đồng đội Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng đã trở thành chủ nhân mới của danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2019. Chiến thắng của Hùng Dũng với danh hiệu cá nhân quan trọng nhất của bóng đá Việt là điều đã được dự báo từ sớm.

HLV Park Hang-seo (phải) trao Quả bóng vàng cho cậu học trò cưng. Ảnh: Duy Anh.

Trong nhóm 5 ứng viên cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng Vàng, Hùng Dũng và Quang Hải là 2 người nổi trội nhất. Họ đều chơi gần trọn vẹn V.League, đều đá 15 trận ở các cúp châu Á, cùng góp mặt trong tất cả trận chính thức của tuyển Việt Nam năm 2019, cùng dự SEA Games, cùng chơi ở tuyến giữa, vị trí có tầm ảnh hưởng lớn tới toàn đội. So với 3 ứng viên còn lại là Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu, thông số chuyên môn của họ hoàn toàn vượt trội.

Tuy nhiên, Hùng Dũng có một lợi thế rất lớn, thậm chí có thể là quyết định giúp anh vượt qua Quang Hải.

Tiền vệ sinh năm 1997 dính chấn thương giữa SEA Games, anh phải nghỉ thi đấu toàn bộ phần còn lại và nhường băng đội trưởng cho đàn anh. Hùng Dũng chơi tuyệt hay trong chặng đường sau đó, giúp đội tuyển vượt qua Thái Lan, đè bẹp Campuchia, đánh bại Indonesia. Bản thân Hùng Dũng còn trực tiếp ghi bàn tại chung kết.

Trận chung kết SEA Games diễn ra hôm 10/12. Từ ngày 16/12, các phiếu bầu bắt đầu được đơn vị tổ chức gửi tới giới chuyên môn. Ngày 26/12 là hạn cuối nộp lại phiếu bầu. Thời điểm bầu chọn ấy đã tạo lợi thế cực lớn cho Hùng Dũng khi hiệu ứng SEA Games vẫn đang lan tỏa.

Nhà báo Dương Thanh Liêm (Báo Lao Động), một trong những người tham gia bầu chọn, cho biết: “Tôi nghĩ kết quả ở SEA Games đã có ít nhiều tác động. Bởi Dũng đã chiến thắng ở một giải đấu mà bóng đá Việt Nam chờ đợi nhiều năm, cậu ấy cũng chơi tốt ở thời điểm Quang Hải dính chấn thương, không thể góp mặt. Hai điều đó ít nhiều đã tác động tới nhận định của người bầu chọn”.

Nhà báo Hoàng Linh (Báo Thể thao & Văn hóa) lần lượt bầu cho Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Quang Hải các danh hiệu Quả bóng vàng, bóng bạc và bóng đồng. Ảnh nhân vật cung cấp.

Một nguyên nhân khác là yếu tố đầu tiên. Trong lịch sử 25 năm Quả bóng Vàng Việt Nam, hiếm có trường hợp một cầu thủ hai năm liên tiếp giành danh hiệu này. Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn hay Phạm Thành Lương đều nhiều lần có bóng vàng nhưng vào các năm cách quãng. Ngoại lệ duy nhất là trường hợp của Lê Công Vinh hồi năm 2006 và 2007, thời điểm xuống dốc ngắn của bóng đá Việt Nam sau đại án Bacolod 2005.

Trao đổi với Zing, nhiều nhà báo thừa nhận khi có hai lựa chọn tương đương là Quang Hải và Hùng Dũng, họ đã bỏ phiếu cho người chưa giành được vinh dự là Hùng Dũng.

HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo cũng chia sẻ tương tự trong sự kiện: “Lúc nãy, chúng tôi có ngồi ăn tối với nhau, tôi ngồi ăn tối với 3 cầu thủ Trọng Hoàng, Quang Hải, Hùng Dũng. Tôi nói với Hải rằng Hải ơi, năm ngoái con nhận rồi, bây giờ con nhường cho ai được không? Hải bảo tôi rằng giải này không phải con muốn nhường là được. Vì giải này là do các nhà báo, các chuyên gia bầu. Tôi nói đùa với các bạn thế nhé. Dù ai nhận được giải này, tôi nghĩ đó là người xứng đáng nhất, được mọi người tôn vinh và tôi chúc mừng bạn ấy”.

Quả bóng Vàng 2019 là lần đầu tiên Hùng Dũng có tên trong top 3 đề cử cuối cùng. Trước đó, anh chưa từng xuất hiện tại lễ trao giải này, kể cả ở các hạng mục cho cầu thủ trẻ. Ngược lại, 2019 là năm thứ ba liên tiếp Quang Hải có tên trong top 3.

Vượt qua 4 người đồng đội, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng xuất sắc giành Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp ở buổi lễ trao giải tối 26/5.

