Vì sao học sinh lớp 1 đến lớp 6 chưa có lộ trình học?

Chiều 13-1, tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM, trả lời câu hỏi vì sao học sinh mầm non đã có kế hoạch tới trường nhưng học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 chưa có thông tin, ông Trọng cho biết theo kế hoạch, từ tháng 2, trẻ em sẽ đến trường cũng như tham gia các hoạt động trực tiếp dưới sự đồng thuận của phụ huynh.

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM thông tin tại buổi họp báo

"Tuy nhiên, khối mầm non cũng vẫn chưa có lộ trình cụ thể. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đang xây dựng lộ trình và tham mưu cho UBND TP, trong đó có lộ trình cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 và đơn vị vẫn đang chờ quyết định của lãnh đạo TP" - ông Trọng nói.

Về việc thiếu giáo viên mầm non do ảnh hưởng dịch họ về quê và không quay lại TP, theo ông Trọng, đơn vị đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục, chuẩn bị đón trẻ mầm non, học sinh học trực tiếp trở lại. Trong đó có điều kiện để trẻ quay lại trường, phải đáp ứng đầy đủ giáo viên và bảo mẫu ở khối mầm non.

"Trên thực tế có trường hợp các cơ sở thiếu giáo viên, bảo mẫu. Tuy nhiên, phụ huynh nên yên tâm bởi vẫn còn thời gian để chuẩn bị nhân sự. Sau Tết, các cơ sở có thể mời các thầy cô quay trở lại làm việc. Bên cạnh đó, TP HCM cũng đã có kế khoach bổ sung nhân sự, tuyển giáo viên. Sở GD-ĐT sẽ tham mưu UBND quận, huyện trong việc tuyển giáo viên cho các cơ sở còn thiếu" - ông Trọng cho hay.

Ông Trọng cho biết thêm, học sinh đi học trên cơ sở đồng thuận của phụ huynh và cơ sở giáo dục phải đáp ứng đảm bảo an toàn. An toàn tới đâu cơ sở mầm non đón trẻ tới đó.

Thông tin về việc hiện TP HCM đã là "vùng xanh", vậy các cơ sở giáo dục có cần đảm bảo giãn cách trong dạy và học, ông Trọng cho biết ngay từ khi khởi động cho học sinh lớp 9 và 12 đến trường học trực tiếp, các cơ sở giáo dục đã có những hoạt động như mở căn tin, học bán trú. Tuy nhiên, khi hoạt động phải đảm bảo công tác phòng chống dịch trong dạy và học.

"Mặc dù TP HCM đang là "vùng xanh" nhưng các cơ sở giáo dục phải đảm bảo an toàn theo bộ tiêu chí đánh giá mà UBND TP đã ban hành. Về việc thực hiện các tiêu chí trong an toàn dạy và học trực tiếp, TP HCM có 10 tiêu chí, cơ sở nào đảm bảo 6 tiêu chí thì được hoạt động nhưng trong vòng 48 tiếng đồng hồ thì phải đạt ít nhất 8/10 tiêu chí trong phòng chống dịch. Về đánh giá mức độ an toàn thì ban chỉ đạo phòng chống dịch ở quận, huyện sẽ kiểm tra và quyết định, bao gồm hướng dẫn các biện pháp an toàn trong nhà trường" – ông Trọng nói.

