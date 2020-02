Vì sao hoãn phiên tòa xét xử 5 cựu cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa?

Ngày 12.2, thông tin từ TAND tỉnh Thanh Hóa cho biết, phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 5 cựu cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa về hành vi “nhận hối lộ” và 3 giám đốc doanh nghiệp về hành vi "đưa hối lộ" đã bị hoãn và lùi ngày xét xử do một bị cáo bất ngờ bị tai biến.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, nơi 5 cựu cán bộ bị truy tố về hành vi nhận hối lộ từng công tác.

“Phiên tòa này dự kiến diễn ra trong 2 ngày 12.2 và 13.2. Tuy nhiên, vào chiều 11.2, thư ký của phiên tòa báo lại, một giám đốc doanh nghiệp là bị cáo trong vụ án bị tai biến, nên để đảm bảo quyền lợi của bị cáo, phiên tòa đã hoãn. Dự kiến phiên xử lại sẽ diễn ra vào đầu tháng 3.2020", ông Hà Huy Hùng – Phó Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa thông tin.

Trước đó, 5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa bị đề nghị truy tố về hành vi "nhận hối lộ" gồm: Lê Mạnh Hà (57 tuổi, Trưởng đoàn thanh tra), Nguyễn Thị Cúc (55 tuổi, Phó trưởng đoàn thanh tra), Nguyễn Hưng (43 tuổi), Dương Văn Bằng (57 tuổi), Nguyễn Quý Diễn (50 tuổi) đều là thành viên đoàn thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra, còn có 3 giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn cũng bị đề nghị truy tố về hành vi "Đưa hối lộ" gồm: Trần Ngọc Tài (52 tuổi, Giám đốc doanh nghiệp Cường Quý, nguyên đại biểu HĐND huyện Thiệu Hóa), Nguyễn Gia Hải (46 tuổi, Giám đốc doanh nghiệp Hải Lam (ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Châu – cũng là giám đốc một doanh nghiệp). Riêng bị can Nguyễn Gia Hải còn bị đề nghị truy tố thêm hành vi "trốn thuế".

Như đã thông tin trước đó, vào chiều 18.4.2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Cúc - Phó trưởng đoàn thanh tra, đang trực tiếp nhận tiền của đơn vị bị thanh tra tại huyện Thiệu Hóa.

Đến ngày 26.4.2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 5 cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa về hành vi "nhận hối lộ".

Tiếp tục mở rộng điều tra, sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã lần lượt bắt giữ 3 giám đốc doanh nghiệp trên để điều tra hành vi "Đưa hối lộ".

Tác giả: QUÁCH DU

Nguồn tin: Báo Lao động