Vì sao cơ thể thiếu oxy?

Thiếu oxy do hô hấp

Ảnh minh hoạ. Nguồn ảnh: Internet

Thiếu oxy do hô hấp có thể xảy ra trong trường hợp không khí loãng, không đủ oxy cho cơ thể hô hấp khi chúng ta đi máy bay, leo núi hoặc sống trên núi cao... Khi đó bạn có thể bị thiếu oxy do độ cao - là hiện tượng thiếu oxy cấp tính khi chúng ta lên cao đột ngột trên 3000m hoặc bay cao trên mức giới hạn mà không có hoặc bị hỏng bình oxy; hoặc thiếu oxy do núi cao - là hiện tượng thiếu oxy cấp khi bạn leo lên núi cao trên 3000m như đi du lịch, leo núi.

Thiếu oxy do nguyên nhân bệnh lý

Một số bệnh tim mạch, phổi và máu làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu dẫn đến thiếu oxy gây nên thiếu oxy mãn tính. Những trường hợp như giảm huyết áp, suy tim, sốc, mất máu nhiều, xẹp phổi, viêm phổi, u mạch máu, thông liên nhĩ, thông liên thất, thiếu máu gây giảm số lượng hồng cầu và lượng huyết cầu tố sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển oxy. Bệnh huyết cầu tố gây xuất hiện các huyết cầu tố bệnh lý (HbS hoặc HgF) làm thay đổi chức năng vận chuyển oxy; nhiễm độc CO trong các trường hợp có khí than chưa đốt cháy hoàn toàn, bếp than để trong phòng kín gió, kém thoáng khí hay nhiễm độc methemoglobin.

Thiếu oxy do rối loạn hô hấp tế bào

Hô hấp tế bào là một quá trình oxy hóa-khử phức tạp, diễn ra nhờ hệ thống men hô hấp được phân thành những phản ứng dây chuyền liên quan chặt chẽ với nhau. Nguyên nhân của hô hấp tế bào có thể là do thiếu cơ chất (thiếu ăn, đái tháo đường, suy nhược...) gây thiếu sinh tố và thiếu men hô hấp tế bào, hoặc nhiễm độc các chất ức chế hô hấp tế bào như các thuốc ngủ, CO, H2S, As, Fluorua, cyanua, các chất độc tạo ra trong quá trình nhiễm khuẩn, u độc...

Do vậy nguyên nhân dẫn đến thiếu oxy cho cơ thể rất phức tạp. Thực tế các loại thiếu oxy thường kết hợp với nhau, phải khám xét lâm sàng và theo dõi các dấu hiệu sinh vật đầy đủ để phát hiện và cung cấp oxy, nhưng không phải sử dụng với tất cả mọi trường hợp mà phải tùy theo tính chất và mức độ, tùy theo nguyên nhân mà có thái độ xử trí thích hợp .

Cách tăng cường oxy cho cơ thể

Tập thể dục

Tập thể dục thường xuyên có thể giúp phổi khỏe mạnh và cải thiện nồng độ oxy trong cơ thể. Các bài tập thở theo chu kỳ có thể làm lỏng và làm sạch chất nhầy hoặc đờm từ phổi, mở rộng lồng ngực và cải thiện mức oxy trong cơ thể.

Ngoài ra, một số hoạt động thể chất thường xuyên như đi bộ và bơi lội cũng có thể giúp cải thiện sức khỏe của phổi và cải thiện lưu thông máu.

Uống đủ nước

Nước rất quan trọng đối với cơ thể con người. Nước chứa oxy hòa tan nên khi uống nước một lượng oxy sẽ đi vào các tế bào cơ thể và cải thiện mức độ hấp thụ oxy của tế bào.

Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa không làm tăng nồng độ oxy trực tiếp trong máu nhưng giúp chống lại các gốc tự do và bảo vệ các tế bào sống. Do đó, ăn nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể cải thiện các chức năng tế bào và sự hấp thụ oxy của tế bào, do đó cải thiện mức độ oxy trong cơ thể.

