Vì sao chậm ban hành kết luận thanh tra dự án Minh Khang?

Văn phòng Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP. Vinh). Ảnh: NT

Ngày 24.6, nguồn tin từ Thanh tra tỉnh Nghệ An cho biết, cho đến nay, UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa ký kết luận thanh tra Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP. Vinh) do Công ty TNHH thương mại Minh Khang là chủ đầu tư.

Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP. Vinh) có nhiều sai phạm. Ảnh: QH

Trước đó, vào ngày 1.9.2020, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 2979 thành lập đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP. Vinh) do ông Phạm Hồng Sơn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn, thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Hồng Sơn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An cho biết đoàn thanh tra liên ngành đã hoàn tất quá trình thanh tra, báo cáo và trình UBND tỉnh Nghệ An dự thảo kết luận thanh tra. Tuy nhiên, UBND tỉnh chưa ký ban hành kết luận thanh tra.

Được biết, do UBND tỉnh yêu cầu, đoàn thanh tra liên ngành đã có báo cáo bổ sung, làm rõ một số thông tin liên quan đến nội dung thanh tra trình UBND tỉnh Nghệ An.

Trong báo cáo kết quả thanh tra, đoàn liên ngành đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra một số sai phạm liên quan dự án.

Đến nay, đã 9 tháng trôi qua kể từ thời điểm thành lập Quyết định thanh tra, UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa ký ban hành kết luận thanh tra dự án nói trên.

Về nguyên nhân UBND tỉnh Nghệ An chưa ký ban hành kết luận thanh tra, ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An trao đổi với phóng viên: "Tỉnh đang giao đoàn thanh tra hoàn chỉnh lại một số nội dung".

Phóng viên đề nghị cho biết cụ thể về các nội dung tỉnh yêu cầu đoàn thanh tra bổ sung, tuy nhiên ông Đặng Thanh Tùng cho biết do vụ việc đang trong quá trình thanh tra, theo quy định chưa được cung cấp.

Được biết, Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP. Vinh) được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định 521/QĐ-UBND.ĐT năm 2007, với tổng diện tích 7,86 ha.

Quá trình triển khai dự án, xuất hiện rất nhiều sai phạm như tự ý thay đổi quy hoạch, xây dựng trái phép, vi phạm tiến độ sử dụng đất, về huy động vốn, về nghĩa vụ tài chính….

Từ năm 2015 đến nay, cơ quan chức năng đã nhiều lần xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng với Công ty TNHH Minh Khang. Mức xử phạt từ trên 20. 000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; đồng thời, buộc tháo dỡ công trình vi phạm.

Đến nay, Công ty TNHH thương mại Minh Khang - chủ đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP Vinh) - đang nợ thuế lên đến hơn 270 tỉ đồng.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động