Vì sao 10 cán bộ công an bị đình chỉ công tác sau vụ bắt trường gà tại TPHCM?

Chiều ngày 29/9, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì Lễ phát động ra quân triển khai cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội địa bàn TPHCM trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM. Ảnh Văn Minh Qua thực hiện đợt cao điểm này, Giám đốc Công an TPHCM giao chỉ tiêu công tác cho Công an quận, huyện phải kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự so với thời gian liền kề triển khai đợt cao điểm. Phấn đấu kéo giảm từ 5% trở lên số vụ tai nạn giao thông; không để xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trái phép và đua xe trái phép. Kiềm chế, kéo giảm số vụ và thiệt hại do cháy, nổ tại các địa bàn.