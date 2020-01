Vi phạm nồng độ cồn, 1 lái xe người Trung Quốc bị xử phạt 40 triệu đồng

Ngày 31/1, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định xử phạt 40 triệu đồng đối với 1 lái xe người Trung Quốc do vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông theo Nghị định 100.

Trước đó, tổ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ (Đội CSGT - Công an huyện Lang Chánh) đã dừng phương tiện xe ô tô BKS: 36C- 173.31 để kiểm tra theo kế hoạch chỉ đạo của Trưởng Công an huyện Lang Chánh.

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện lái xe là ông Zheng Lianxian (sinh ngày 12/9/1971), thường trú tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 10, Điều 5 Nghị định 100/2009/NĐ- CP của Chính phủ, về việc điều khiển xe ô tô trên đường khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/ 1 lít khí thở.

Đồng thời ông Zheng Lianxian điều khiển xe ô tô nhưng không có giấy phép lái xe, được quy định tại điểm b, Khoản 8, Điều 21 Nghị định 100/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định tạm giữ phương tiện. Đồng thời, báo cáo về Công an tỉnh Thanh Hóa, xin ý kiến chỉ đạo xử lý trường hợp người nước ngoài vị phạm Nghị định 100 của Chính phủ.

Sau khi nhận được báo cáo của Công an tỉnh và căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Zheng Lianxian ở mức cao nhất là 40 triệu đồng.

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: Báo Công lý