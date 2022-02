Về nước đón Tết, nghi can cầm đầu đường dây buôn người qua Campuchia bán dâm bị bắt

Nguyễn Ngọc Tuyền bị bắt giữ khi từ Campuchia về quê đón tết - Ảnh: B.A

Ngày 29-1, Công an Đồng Nai cho hay vừa bắt và di lý Nguyễn Ngọc Tuyền (28 tuổi, quê Thái Bình) về địa phương để điều tra về các hành vi "buôn bán người", "tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép".

Công an xác định Tuyền là người cầm đầu đường dây buôn bán người từ Việt Nam qua Campuchia hoạt động mại dâm mới bị triệt phá ngày 4-1.

Theo đó, Công an Đồng Nai phối hợp Công an Thái Bình bắt Tuyền khi vừa từ Campuchia về quê ăn Tết. Khám xét nơi ở của Tuyền, công an thu giữ một số tài liệu liên quan đến đường dây mua bán người trên.

Liên quan vụ việc, ngày 19-1, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Dũng (24 tuổi, quê Hà Tĩnh); Lộc Thị Luân (21 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi "buôn bán người". Ngoài ra, Ngô Nguyễn Đông Khoa (53 tuổi, ngụ TP.HCM) bị khởi tố về hành vi "tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép".

Theo điều tra ban đầu, Tuyền cầm đầu đường dây buôn người, Dũng và Luân có nhiệm vụ tìm kiếm phụ nữ người Việt có nhu cầu qua Campuchia làm việc. Còn Khoa làm tài xế đưa đón nạn nhân đến khu vực biên giới, sau đó giao cho một số nghi can khác tổ chức vượt biên trái phép qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Từ đầu tháng 12 đến ngày 29-12-2021, đường dây này đã cấu kết, dụ dỗ và đưa hơn 10 nạn nhân là phụ nữ Việt Nam bán cho một số đối tượng ở Campuchia để phục vụ hoạt động mại dâm, cơ sở karaoke, massage trá hình. Nạn nhân muốn trở về Việt Nam phải chi từ 100 đến 150 triệu đồng/người.

Sau thời gian tập trung lực lượng xác minh, ngày 4-1, Công an Đồng Nai đồng loạt triển khai lực lượng chia thành các mũi, phối hợp các tỉnh Tây Ninh, Hà Tĩnh và TP.HCM tổ chức bắt giữ Dũng, Luân và Khoa. Khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 nghi can, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Tác giả: A Lộc

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ